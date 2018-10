Rita Ora se od Conora McGregora nije odvajala čitavu večer dodjele BRIT nagrada.

Irski borac od 2008. godine je u skladnoj vezi s Dee Devlin.

Radi se o Conoru McGregoru, UFC zvijezdi koju u Las Vegasu očekuje teška borba protiv Habiba Nurmagomedova.

No osim njegovih borbi koje on sam pretvara u veliki cirkus, medije zanima i njegov privatni život, a ljubav s Dee započela je kada nije imao baš ništa te dok je živio od socijalne pomoći. On je svakodnevno naporno trenirao kao i sada, a ona mu kuhala visokoproteinske obroke, samo u puno skromnijim uvjetima nego danas.

Dee Devlin i Conor McGregor (Foto: Instagram)

No glasni i bahati borac potpuno je svjestan kako svojoj partnerici duguje velik dio uspjeha, jer je uz njega bila i onda kada nitko nije. I zanosna crnka postala je svojevrsna medijska zvijezda nakon što se njezin dečko proslavio, a vrlo je omiljena među Conorovim obožavateljima, upravo zbog ljubavi koju mu pruža, ali i činjenice da je ostala s obje noge čvrsto na zemlji.

Upravo je zato u veljači 2018. godine planetarno popularna pjevačica Rita Ora razbjesnila njegove obožavatelje kada je otvoreno koketirala s borcem na dodjeli BRIT nagrada u Londonu. Plavokosa pjevačica odmah se našla na udaru kritika na društvenim mrežama na kojima su ju nazvali "razaračicom brakova".

Rita Ora (FOTO: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL)

Povod su bile prisne fotografije koje su u trenu obišle svijet te činjenica da se Rita čitavu večer nije odvajala od Conora, dok Dee nije bilo u blizini. To nije bio prvi put da ju je javnost okrivila za motanje oko oženjenih muškaraca, jer se dugo šuškalo kako je reper Jay-Z upravo s njom varao suprugu Beyonce.

Rita Ora (Foto: Getty Images)

Conor je dodatno potpalio glasine kada je u jednom noćnom klubu nakon dodjele uzeo mikrofon u ruke te natjerao ostale goste na ovacije upravo u čast Riti, dok je ona nekoliko dana kasnije pokazala dečka, no nije uvjerila javnost da nije imala ništa sa slavnim borcem.

Glasine su se nakon nekoliko dana utišale, a pravu istinu o toj večeri znaju samo njih dvoje.