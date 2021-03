Ringo Starr i u osmom desetljeću izgleda mladoliko, a rekao je kako dobar izgled pripisuje kasnom odlasku u krevet i dobroj prehrani.

Ringo Starr, bubnjar legendarnih The Beatlesa, otkrio je tajnu svog dobrog izgleda i u osmom desetljeću života. Istaknuo je kako uvijek kasno ide u krevet te pazi na prehranu.

Popularni "Beatle" je na nedavnoj dodjeli nagrada Grammy bio prezenter za nagradu u kategoriji Snimka godine, a za jedan britanski radio se nasmijao na svoj račun te je komentirao kako mu laska što mnogi hvale njegov izgled.

"Znam, u mojim godinama je to zahtjevno. Jednostavo se ustanem iz kreveta svako jutro i to je to. Pokušavam se zaokupiti poslom koliko god mogu. Vegetarijanac sam, jedem puno bobičastog voća i puno salata", ispričao je Starr te je dodao kako se nikada nije odrekao svog rockerskog stila života. "Rijetko idem u krevet prije ponoći", rekao je te je istaknuo kako je to tajna njegova mladolikog izgleda.

Ringo Starr još stvara glazbu, a rekao je da nikada ne planira odustati jer je to njegov čitav život. Bubnjar je inače u sretnom braku s glumicom Barbarom Bach još od 80-ih godina. Par je godinama živio na relaciji Monte Carlo - Los Angeles, a od 2014. godine skrasili su se upravo u Kaliforniji.