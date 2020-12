Pjevačica Jewel Kilcher proslavila se 1995. godine albumom "Piesces of You", nakon toga se povukla sa scene, a sada je nakon dugo vremena gostovala u jednoj emisiji i sve iznenadila mladolikim izgledom.

U devedesetima su svi pjevušili njezine hitova "Foolish Games" i "You Were Meant For Me", a kantautorica Jewel Kilcher od tada kao da je propala u zemlju.

Američka country-pjevačica vrhunac slave dosegla je 1995. godine albumom "Piesces of You", a tijekom karijere četiri je puta nominirana za nagradu Grammy.

No nedugo nakon što se proslavila, Jewel se povukla sa scene i pala u zaborav. A osim što je njezina karijera ostala u devedesetima, od tada se nije puno promijenio ni njezin izgled.

Pjevačica je ovog tjedna gostovala u emisiji Today Show australske televizije Channel Nine te je iznenadila javnost svojim mladolikim izgledom.

Povod za ovo rijetko pojavljivanje u javnosti bila je 25. godišnjica njezina proslavljenog debitantskog albuma, a 46-godišnja pjevačica od tada kao da nije ostarjela ni dana.

U emisiji se osvrnula na svoju karijeru, ali i težak život prije slave.

"Otkrivena sam dok sam bila beskućnica. Živjela sam u svom autu jer sam se odbila seksati sa svojim šefom, pa mi on nije isplatio plaću", prisjetila se Jewel. Ona je tada imala 18 godina i bila je prisiljena krasti kako bi preživjela, a kako ne bi završila u zatvoru, odlučila je početi pisati pjesme.

"Pisanje me spasilo. Nikad nisam mislila da mogu živjeti od posla kantautorice", priznala je, a prisjetila se i kako je Bob Dylan tada jedini vjerovao u nju te ju je poveo sa sobom na turneju.

"Mislila sam da i ako se nikome drugome ne svide moje pjesme osim Bobu, to je isto dobro", ispričala je.

Njezini albumi do danas su prodani u više od 27 milijuna primjeraka diljem svijeta.