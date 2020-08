Monika Horvat iz Rijeke bit će jedna od sudionica nove sezone srpskog reality showa "Zadruga".

Nakon što je hrvatska starleta Iva Grgurić nedavno pobijedila u srpskom reality showu "Zadruga" i postala bogatija za 50 tisuća eura, za sudjelovanje u istom odlučila se prijaviti i rođena Riječanka koja je odrasla u Njemačkoj, atraktivna Monika Horvat.

28-godišnja Monika po struci je doktorica stomatologije, govori tri strana jezika, a na profilu na Instagramu, gdje često objavljuje i razgolićena fotografije s putovanja, u ovom je trenutku prati 13,2 tisuće ljudi, a vjerujemo kako će se ta brojka uskoro povećati.

Monika je upravo na društvenim mrežama već najavila kako je neko vrijeme neće biti.

"Ljudi, neće me biti neko vrijeme, tko me treba može me kontaktirati do 4. rujna, nakon toga odlazim u neku vrstu pustolovine. Nadam se da se uskoro vidimo jer mi već falite. Spremna sam razvaliti!", napisala je Monika uz jednu od posljednjih objava.

"Želiš li biti moja djevojka", "Savršena si", "Zaljubio sam se u tebe", "Najljepša si", "Kako je moguće da si tako divna", "Idemo Hrvatska", "Ti si prelijepa i elegantna žena", samo su neki od komentara koji joj pristižu sa svih krajeva svijeta.