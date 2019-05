Rihanna je izgovorila vlastito ime na snimci za Vogue i šokirala obožavatelje.

Lijepa pjevačica Rihanna, jedna od najpopularnijih glazbenica proteklog desetljeća, za video britanskog Voguea izgovorila je svoje ime - i šokirala obožavatelje.

Razlog za šok i nevjericu neočekivan je - ispada da smo svi više od 10 godina Rihannino ime izgovarali potpuno krivo.

"Hello, British Vogue", rekla je na snimci pjevačica, a svoje je ime pritom izgovorila kao "Ree-Anna", a ne "Ree-Ah-Na", kako su je dosad mnogi nazivali.

