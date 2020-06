Rihanna je pozirala u čipkastom donjem rublju kako bi promovirala vlastitu modnu kampanju.

Američka pjevačica Rihanna baš poput svojih brojnih slavnih kolegica upustila se u modne vode i odlučila se okušati kao modna dizajnerica. Njezina najnovija kolekcija brenda Savage X Fenty uključuje seksepilno donje rublje, a u ulozi modela koji ga reklamira našla se upravo ona i tako su nastale neke od njezinih najseksi fotografija.

Rihanna je pozirala u žutom čipkastom kompletu koji je i više nego savršeno istaknuo njezine obline i zavidnu liniju te otkrila tetovaže kojima je ukrasila tijelo.

Svoj modni brend lansirala je 2018. godine, a osim odjevnih predmeta za žene kreira i one za muškarce.

Nakon što je 2005. godine prodala više od 250 milijuna ploča, Rihanna je postala jedna od najprodavanijih svjetskih glazbenica. Međutim. dvostruka dobitnica Grammyja tijekom 15-godišnje karijere suočila se i s mnogim kritikama. Nedavno je otkrila kako su ju na početku karijere nazivali instant-pjevačicom koja i nema neke vokalne sposobnosti za pohvalu.

Povodom 15. godišnjice izlaska singla "Pon de Replay" Rihanna i njezin producent Evan Rogers o tome govorili u u intervjuu za Vulture.

"Za Pon de Replay ljudi su govorili 'tako je slatka, ali ne zna baš pjevati, ali neka te to ne brine jer je slatka'. Bio bih tako bijesan jer sam znao da će imati hitove i singlove poput 'Diamonds' ili 'Stay'. Mislim da su drugi ljudi to shvatili kada smo izbacili singl 'Umbrella'", otkrio je Rogers.

"Sjećam se kada je Pon de Replay objavljen. Puno ljudi mi je reklo da će mi to biti jedini hit. No trudila sam se najviše što sam mogla kako bih im pokazala da nisu bili u pravu. Kad smo izašli s drugim albumom 'SOS' i 'Uinfathful', odjeknulo je to poput bombe", prisjetila se Riri.

Posljednji album naziva "Anti" izdala je 2016. godine, a njezini obožavatelji s nestrpljenjem čekaju nove hitove.