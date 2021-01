Rihanna je kao i većina američkih zvijezda od početka podržavala Joea Bidena u predsjedničkoj kampanji i htjela da pobijedi Donalda Trumpa koji je bio u borbi za drugi mandat.

Rihanna (32) pokazala je na slikovit način što misli o odlasku Donalda Trumpa iz Bijele kuće i dolasku Joea Bidena.

"Samo sam ovdje da pomognem. Uspjeli smo, Joe", napisala je pjevačica pokraj fotografije kako iznosi dvije vreće smeća. Rihanna je pozirala u donjem rublju, majici i štiklama, a na rukama je imala crne rukavice do ramena dok je oči sakrila sunčanim naočalama.

Pjevačica je tako bez dlake na jeziku otkrila što misli o bivšem američkom predsjedniku Trumpu, ali i da je željela da ga zamijeni Biden. Objava je oduševila njene pratitelje i brzo je sakupila oko tri milijuna i 800 tisuća lajkova te mnoštvo komentara.

"Ti si kraljica svih kraljica", "To je ono o čemu govorim. Pomoći ću ti i ja", "Pravo vrijeme je došlo", "Sviđa mi se ovo", "Točno to", "Ne zaboravi njegov losion za tamnjenje", "Nisi objavila album tijekom Trumpovog mandata. Daj, molim te sad", "Nisi trebala veće vreće?", "Nedostajao mi je tvoj humor", napisali su Rihanni.

Manji dio njenih pratitelja je ipak negodovao jer je tako ismijala Trumpa. Inače, pjevačica je u posljednje vrijeme privlačila pozornost svojom novom vezom. U prosincu je prvi put fotografirana u javnosti s dečkom, reperom A$AP Rockyjem (32).

Pjevačica i reper prijatelji su dugo godina, no već mjesecima se šuška da su prijateljstvo podigli na novu razinu. Od tada se nisu zajedno pojavljivali u javnosti, sve do kraja prošle godine kada su viđeni u šetnji New Yorkom.