Rihanna se na Met Gali pojavila zamotana od glave do pete, no to je bio tek uvod u kreaciju koju je pokazala nakon svečanosti.

Rihanna se na ovogodišnjoj Met Gali pojavila u neobičnoj kreaciji zamotana od glave do pete, a crvenim tepihom je prošetala u društvu svog dečka A$AP Rockyja, koji se također mogao pohvaliti zaista zanimljivim modnim odabirom. Ipak, ono što je tek uslijedilo iznenadilo je mnoge.

Naime, novopečena milijarderka je organizirala tulum nakon svečane Met Gale, a kada je svukla haljinu imala je što i za pokazati. Na tulumu je imala kratku majicu, dok je za donji dio kreacije odabrala prozirnu dugačku suknju. Ispod nje je imala minijaturne tangice koje je spremno pokazala fotografima, a njezina stražnjica bila je u prvom planu.

Razgolićena izdanja Rihanni nisu nikakav novitet, a unatoč činjenici što se nerijetko u javnosti pojavljuje u golišavim izdanjima, čini se kako uvijek uspije svoje modne odabire podignuti na viši nivo što se tiče šokiranja svih prisutnih.

Rihanna i 32-godišnji reper A$AP Rocky zaljubljeni su do ušiju, a nedavno se počelo šuškati i da se par zaručio. Inače, o vezi pjevačice i repera počelo se govoriti nekoliko mjeseci nakon njezinog prekida s milijarderom Hassanom Jameelom početkom 2020.

Rihanna i A&AP Rocky prije toga su godinama bili prijatelji, a zanimljivo je da su se prve glasine o tome da među njima postoji nešto više od prijateljstva pojavile još 2013. godine, ali reper je tada komentirao da je Rihanna seksi, no da na nju ne gleda tim očima.