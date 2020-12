Pjevačica Rihanna i reper ASAP Rocky prvi put su fotografirani kao par.

Pjevačica Rihanna (32) ima novog dečka s kojim je sada po prvi put fotkana u javnosti.

Nakon što je početkom godine prekinula s milijarderom Hassanom Jameelom, utjehu je pronašla u kolegi glazbeniku, reperu A$AP Rockyju (32).

Pjevačica i reper prijatelji su dugo godina, no već mjesecima se šuška da su prijateljstvo podigli na novu razinu. Od tada se nisu zajedno pojavljivali u javnosti, sve do ove srijede kada su ih paparazzi ulovili tijekom šetnje New Yorkom.

Oboje su bili odjeveni ležerno, nosili su trenirke i zimske jakne, a iako su se pokušali sakriti ispod kapuljača i neizbježnih maski, pjevačica i reper nisu uspjeli prošetati gradom neopaženo. Nisu pokazivali ni nježnosti, no svejedno su ovime dali potvrdu višemjesečnim nagađanjima o njihovoj vezi.

Zanimljivo je da su se prve glasine o tome da među njima postoji nešto više od prijateljstva pojavile još 2013. godine, ali reper je tada komentirao da je Rihanna seksi, no da na nju ne gleda tim očima.

A$AP Rockyja u prošlosti se povezivalo s manekenkom Kendall Jenner, no nijedno od njih nikada nije potvrdilo tu vezu.

Za Rihannu su mnogi mislili da je s Jameelom pronašla sreću, a šuškalo se i da je trudna, no u siječnju ove godine javnost je doznala da je njihovoj trogodišnjoj vezi ipak došao kraj.

Barbadoška ljepotica prethodno je ljubovala i s reperima Drakeom, Chrisom Brownom i Travisom Scottom.