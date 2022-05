Ricky Martin pokazao je isklesano tijelo u Cannesu gdje su ga uhvatili paparazzi, a kamo je stigao s posebnim ciljem.

Filmski festival privukao je u Cannes brojne zvijezde, među kojima i slavnog pjevača Rickyja Martina kojeg su paprazzi snimili na balkonu hotela u kojem boravi, a gdje je pokazao svoje isklesane trbušnjake kojima i danas mami uzdahe.

Danas 50-godišnji Ricky na sebi nije nosio ništa osim kratkih kupaćih hlačica, osim mišića do izražaju su došle u brojne tetovaže kojima je ukrasio tijelo, kao i osunčani ten.

Dobitnik Grammyja u Cannesu bi se trebao udružiti s Christinom Aguilerom i nastupiti na gala večeri Američkog fonda za istraživanje AIDS-a, a zasad nije poznato je li u Francusku doputovao u društvu svog supruga Jwana Yosefa.

Ricky je prije desetak godina slomio brojna srca nakon što je otvoreno priznao da je gay, a njegove obožavateljice s time se i danas teško mire. Nekada je izlazio i sa ženama i to pravim ljepoticama, a jednom je prilikom izjavio kako nikoga nije zavaravao i da su njegovi osjećaji uvijek bili iskreni i jaki prema svima. Naime, glazbenik se već nekoliko puta našao na udaru kritika i optužbi da je prije 2010. godine, kada je progovorio o svojoj seksualnosti, bio nepošten prema ženama koje je ljubio.

"Seksualnost je jedna komplicirana stvar, nije sve crno i bijelo već je ispunjena bojama. Kada sam izlazio sa ženama, bio sam zaljubljen u njih. Osjećao sam se dobro, osjećao sam se prelijepo. Ne možete odglumiti kemiju koju osjećate prema nekome, kemija je bila tamo s njima. Nisam nikoga zavaravao", izjavio je za magazin People.

Prije nego se vjenčao s umjetnikom Jwanom Yosefom 2017. godine, Ricky je bio od 2008. do 2014. bio u vezi s Carlosom Gonzalezom i s Nathanom Laneom, a njegov raniji ljubavni život obilježile su samo žene. Na popisu djevojaka u koje je bio zaljubljen našle su se Ines Misan, Maital Saban, Adriana Biega, Lilly Melgar, Rebecca de Alba i Gabriela Sabatini.

Rickyjeva seksulana orijentiranost je uvijek bila vruća i zanimljiva tema pa su ga o tome pitali i jednom prilikom prije dvadesetak godina, odnosno deset godina ranije prije nego je priznao da je gay. No tada se nije osjećao dovoljno hrabro da se otkrije i danas zbog toga malo žali.

"Mnogi me pitaju bi li učinio nešto drugačije. Pa možda bih 2010. godine u intervjuu kada su me pitali o seksualnoj orijentaciji obznanio da sam gay. Bilo bi sjajno da sam to tada učinio, jer bih se osjećao nevjerojatno. Kada je riječ o mojoj seksualnosti i o tome tko sam ja, želim pričati o onome što me čini, o svemu što ja jesam. Jer ako to skrivate nalazite se između života i smrti", poručio je glazbenik.

90-ih godina slovio je kao jedan od najpoželjnijih muškaraca za kojim su uzdisale žene diljem svijeta. Svojim glazbenim hitovima osvajao je top-ljestvice, a uz to i srca obožavateljica. Sve do jednog dana, točnije 2010. godine kada je javno priznao da je homoseksualac i slomio sva ta srca.

Ricky i sirijsko-švedski slikar Jwan počeli su hodati 2016. godine, a svoje su zaruke potvrdili u studenom 2017. godine tijekom gostovanja u showu slavne komičarke Ellen Degeneres. Već u siječnju 2018. godine pjevač je potvrdio kako su se u tajnosti vjenčali. Još uvijek su u sretnom braku i roditelji su četvero djece koje im je na svijet donijela surogat-majka.

