Richard Gere i Cindy Crawford bili su par iz snova u 90-im godinama, no njihova ljubav ipak nije dugo potrajala.

Najpopularniji i najglamurozniji par 90-ih godina glumac bili su definitivno Richard Gere i manekenka Cindy Crawford, koji su svojom vezom i brakom iznenadili cijeli svijet, a još više razvodom.

Par se upoznao 1988. godine, a nakon četiri godine svoju su vezu odlučili ozakoniti. U to su vrijeme bili na vrhuncu svojih karijera, Cindy je bila kraljica modnih pista i editorijala, a Richard jedan od najangažiranijih holivudskih glumaca, s dodatnom titulom velikog zavodnika.

Vjenčali su se 1992. godine u Las Vegasu, a umjesto klasičnih vjenčanih prstena, izrađenih od zlata ili srebra, oni su razmijenili one od alumunijske folije. Zašto, to je i dan danas velika nepoznanica. Brak je potrajao do 1995. godine i do nedavno su kružile brojne glasine o razlozima prekida i kraja njihove velike ljubavi.

Pričalo se da su preslavni da budu jedno s drugim te da im je brak zapravo bio paravan da oboje prikriju svoju homoseksualnost. Godinama kasnije Cindy je javnosti otkrila pravu istinu. Kako tvrdi do razvoda je došlo jer nisu provodili dovoljno vremena zajedno i zbog velike razlike u godinama, jer je ona bila 17 godina mlađa od njega.

“Mislim da je dio problema bio i u tome što smo bili sve, osim prijatelji - ja sam bila mlada, a on je bio - Richard Gere“, izjavila je Cindy u intervjuu za Oprah Winfrey.

Podsjećamo, Richard Gere danas je u braku s Alejandrom Silvom s kojom čeka dijete, a Cindy Crawford je od 1998. godine u braku s Randeom Gerberom, s kojim ima sina Presleyja i kći Kaiju.