Richard Fairbrass iz grupe Right Said Fred, koja se proslavila pjesmom "I'm Too Sexy", zbog koronavirusa završio je na kisiku, pa se svojim izjavama nakon izlaska iz bolnice zamjerio britanskoj javnosti.

Richard Fairbrass (67) iz grupe Right Said Fred hospitaliziran je zbog zaraze koronavirusom, no i dalje nema namjeru primiti cjepivo, piše Mail Online.

Pjevač koji se sa svojim bratom Fredom proslavio hitom "I'm Too Sexy" iz 1992. godine prošle je subote zbog problema s disanjem završio je u bolnici u engleskom Berkshireu gdje je spojen na kisik. Virusom se zarazio šest mjeseci nakon što je cjepivo proglasio prevarom.

"Malo sam se zarazio, ništa strašno. Ostajao sam bez daha i osjećao sam se umorno", ispričao je novinarima kada je, nakon četiri dana, napustio bolnicu.

Braća Fairbrass još su se prošle godine našli na meti kritika nakon što su nekoliko puta pozivali javnost da se ne cijepi protiv koronavirusa, a dali su i podršku antivakserskom skupu koji se prošlog rujna održao u Londonu.

Svojim izjavama zamjerio se britanskoj javnosti, a mnogi njegovi kritičari su se na društvenim mrežama ironično zapitali i je li preseksi za cjepivo, aludirajući na hit koji ga je proslavio.