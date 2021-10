Richard Branson odlučio se uhvatiti u koštac i u teretani isklesati svoju liniju, a u svemu mu pomaže čovjek koji je zaslužan za nevjerojatnu liniju glumice Rebel Wilson.

Australski osobni trener Jono Castano poznat je javnosti zbog transformacije glumice Rebel Wilson, a čini se kako mu je ona napravila dobru promociju kod poznate klijentele. Na svom se Instagramu pohvalio novim klijentom, a radi se o osnivaču Virgin grupe, 71-godišnjem Richardu Bransonu.

Castano je na Instagramu objavio fotografiju i video napornog vježbanja kojem se Branson posvetio. Poduzetnik je vježbao sa svojom partnericom Katie, a Castano je stigao na njegov kruzer u Miamiju, koji je opremljen teretanom s najmodernijom opremom.

Sir Richard Branson je inače britanski poslovni magnat, investitor i autor, a 70-ih godina je počeo graditi svoje poslovno carstvo nakon što je osnovao Virgin grupu. Danas ima preko 400 tvrtki u svojoj grupaciji, a mežu njima je i Virgin Atlantic zrakoplovna kompanija.

Časopis Time ga je u nekoliko navrata svrstavao među 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu, a ove godine je iznenadio javnost kada je sa svojom letjelicom otputovao na rub svemira kao putnik.

Svoj privatni život ovaj poduzetnik pokušava što više sakriti od javnosti, no poznato je da iza sebe ima jedan propali brak. Svoju prvu surugu Kristen Tomassi oženio je 1972. godine, no rastali su se 1979. S drugom suprugom Joan Templeman dobio je dvoje djece, kćer Holly i sina Sama. Par se vjenčao 1989. godine, a Branson je medijima ispričao jednom prilikom da su on i supruga imali još i kćer Sarah, no ona je preminula 1979. godine kada je imala tek četiri dana.