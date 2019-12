Američka glazbena senzacija Lizzo poznata je po golotinji, no pokazivanjem stražnjice u udarnom terminu zgrozila je gledatelje.

Glazbenica Lizzo trenutno je jedna od najvećih glazbenih senzacija.

Riječ je o američkoj reperici koju komotno možemo nazvati vrlo osebujnom, prepunom samopouzdanja te nebrige za to što će se o njoj pričati.

To je još jednom dokazala na nedavnoj košarkaškoj utakmici Lakersa i Timberwolvesa za koju je odjenula haljinu koja joj je u potpunosti otkrila stražnjicu te tangice. Da stvar bude još zanimljivija, kada su navijačice krenule plesati na njezinu pjesmu "Juice", reperica je počela twerkati.

Plus-size glazbenica od svojih početaka promovira golotinju te je zbog pozitivnog stava prema svom tijelu prikupila brojne simpatije, no njezin potez na utakmici većinu je gledatelja zgrozio.

To se itekako moglo osjetiti na društvenim mrežama koje su izgorile od negativnih komentara na njezin račun.

Gledateljima je zasmetao što se tako ponašala tijekom obiteljskog događanja, no ima i onih koji su joj pružili podršku što je otvorena i zabavna.

Now everybody got on me saying I have a fat phobia when all I was trying to say is Lizzo does the most 💁🏾‍♂️ #lizzo #lizzotruthhurts pic.twitter.com/wTGL55Y66u