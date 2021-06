Iggy Azalea jako voli uređivati svoje fotografije na Instagramu zbog čega je često na meti negativnih komentara pa briše objave. Mnogima smeta što iskrivljuje stvarnost i na društvenim mrežama izgleda drugačije nego kad je snime paparazzi.

Iggy Azalea je perfekcionist kada je riječ o njezinim fotografijama na Instagramu pa često pretjera s fotošopom, no dok rado dijeli golišave objave, svojedobno je uspjela sakriti važan događaj u svom životu.

Reperica, koja 7. lipnja slavi 31. rođendan, sredinom prošle godine je rodila sina, no nije bila spremna odmah to otkriti javnosti. "Imam sina. Čekala sam da pravi trenutak da nešto kažem, ali čini se da što više vremena prolazi to bolje shvaćam da ću se osjećati anksiozno u vezi dijeljenja te vijest s cijelim svijetom. Želim čuvati njegovu privatnost ali želim da znate kako on nije tajna i da ga neopisivo volim", objasnila je Iggy.

Azalea je sina Onyxa Kellyja dobila s reperom Playboi Cartijem s kojim je u vezi od kraja 2018. Glazbenica prije njega nije imala baš sreće s ljubavi.

Naime, bila je u vezi s reperom A$AP Rockyjem i htjela mu je dokazati koliko ga voli pa je tetovirala njegovo ime na prst. No prekinuli su i morala je dati ukloniti tetovažu. Nije imala sreće ni sa zaručnikom, košarkašem Nickom Youngom. On ju je javno osramotio kada je procurila snimka na kojoj se pohvalio da joj nije vjeran.

Osim ljubavnim životom Iggy često privlači pažnju i svojim izgledom koji se u stvarnosti jako razlikuje od onog na društvenim mrežama. Reperica svakodnevno na Instagramu objavljuje fotografije u seksi izdanju i uvijek je našminkana, a često svoje objave kasnije briše zbog negativnih komentara ili jer više nije zadovoljna kako su ispale.

Iggy je 2015. priznala da je povećala grudi, a stručnjaci za plastičnu kirurgiju tvrde da je sređivala i stražnjicu. Zanimljivo je i da su paparazzi uhvatili Azaleu dok je bila na brodu u bikiniju pa su mnogi komentirali da fotošop radi čuda.

Naime, na slikama je bilo vidljivo da se njezin glavni atribut, bujna pozadina malo objesila i da ima problema s celulitom kao i većina žena, no ona je to skrivala. U isto vrijeme na fotografijama reperice na Instagramu njezina pozadina je izgledala savršeno, a zbog nekih kritika često je brisala svoje objave.