Ne-Yo i Crystal Smith zajedno su četiri godine i imaju dvoje djece, a početkom ove godine imali su problema u braku. On je najavio da se razvode, a Crystal kaže kako je prvo rekao sve medijima pa tek onda njoj.

Reper Ne-Yo (41) i Crystal Smith (34) u braku su od 2016. godine, a ona je otkrila javnosti kako je o njihovu razvodu čula iz svjetskih tabloida. Kaže kako joj pjevač ništa nije rekao, već je samo sve ispričao u jednom podcastu.

"Nismo baš razgovarali u to vrijeme. Našu vezu sam ostavila po strani jer smo imali dosta problema, a imala sam i osjećaj da će me sve samo više povrijediti. On me uvjeravao da će sve biti u redu i vjerovala sam mu", ispričala je Crystal u intervjuu prije nekoliko dana.

Ne-Yo je vijesti o svom razvodu objavio u veljači ove godine. "Polako, ali sigurno dolazim do toga da sam odlučio krenuti dalje i zatražiti razvod. O supruzi nemam ništa loše za reći. Ona je sjajna žena i majka moje djece i uvijek će imati posebno mjesto u mom srcu te je strašno poštujem", rekao je Ne-Yo u podcastu. Dodao je kako i ona ima "demone kao i svi drugi ljudi", uključujući i njega samog.

Crystal je sada otkrila kako se nije mogla sa svime nositi u tom trenutku te je krenula na terapije. "Mislim da sam učinila dobro. Kakav god ishod na kraju bio, morala sam zbog svoje djece biti snažnija, što u tom trenutku nisam bila", zaključila je reperova supruga.

Ne-Yo i Crystal imaju dvoje djece, Shaffera i Romana, a reper je otac Masona i Madilyn, koje ima s bivšom, Monyettom Shaw. Unatoč svemu, par je odlučio ostati zajedno. Pomirili su se te su u lipnju ove godine otkrili kako su i dalje u braku.