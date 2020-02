Internet je doslovno poludio nakon što je 47-godišnji Eminem izašao na pozornicu 92. dodjele prestižne filmske nagrade Oscar.

Jedno od najvećih iznenađenja dodjele nagrada Oscar svakako je bio nastup repera Eminema.

On je izveo jednu od svojih najpoznatijih pjesama "Lose Yourself" iz filma "8 milja" koji je djelomićno govori i o njegovom životu.

Internet je poludio kada je 47-godišnji američki reper izašao na pozornicu, iako je bilo i nekih njegovih kolega koji nisu izgledali previše impresionirano, kao npr. Billie Eilish ili Idina Menzel koje su u publici radile grimase koje su govorile tisuću riječi.

#IdinaMenzel's facial expression watching #Eminem is all of us. #Oscars pic.twitter.com/bm5VbfDSyO