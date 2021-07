Renée Zellweger ljubi britanskog voditelja Anta Ansteada, a par su uhvatili fotografi nakon što se mjesec dana šuškalo da su u vezi.

Holivudsku glumicu Renée Zellweger fotografi su prvi put uhvatili u društvu britanskog TV voditelja Anta Ansteada nakon šuškanja da je par u vezi. Na fotografijama novopečeni par ležerno se druži na balkonu njegove nove kuće u Laguna Beachu u Kaliforniji, a upravo ondje proveli su i cijeli vikend.

Slavna oskarovka na sebi nije imala ni trunke šminke, a oboje su bili u ležernim kombinacijama dok su ispijali kavu. Svjetski mediji od prošlog mjeseca nagađaju jesu li oni u vezi ili nisu, a mnogi su komentirali kako su zaista nespojivi. Njihovi prijatelji za časopis People prije nekoliko dana komentirali njihovu romansu. "Ponekad se ljudi upoznaju i odmak kliknu, a kada se to dogodi u pravo vrijeme onda je to dobitna kombinacija. Renee je kreativna i često je privlače muškarci koji prkose pravilima. Ona je pametna i brižna te uvijek nastoji proširiti vidike svima oko sebe", tvrde njezini prijatelji.

Zellweger i Anstead upoznali su se prije mjesec dana na snimanju njegove nove emisije u kojoj je upravo ona gostovala, a odmah su se počeli družiti.

Ant je prije nekoliko tjedana finalizirao razvod od supruge Christine Haack s kojom ima 21-mjesečnog sina Hudsona. Voditelj dvoje djece ima i iz prethodnog braka s Louise Anstead, s kojom ima sina Archeija (14) i kćer Amelie (12). S Louise je u braku bio 12 godina prije nego što su se 2017. rastali.

Slavnu glumicu prije Anta su povezivali s pjevačem Doyleom Bramhallom II. Vezu su navodno započeli 2021. godine, dvije godine otkako se on rastao od supruge s kojom ima dvoje djece. Pet godina kasnije Renee je rekla kako joj je on zaista posebna osoba, no u svibnju 2019. godine je objavljeno kako je par u svađi te su se početkom 2020. razišli.

Renée Zellweger iza sebe ima burnu ljubavnu povijest. Hodala je s kolegom Bradleyjem Cooperom, bila je u zagrljaju glazbenika Jacka Whitea, a s Jimom Carreyjem je 2000. godine bila i zaručena.