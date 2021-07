Renee Zellweger često boravi u kući svog novog dečka Anta Ansteada, od kojeg se ne odvaja posljednjih tjedana.

Renee Zellweger (52) i Ant Anstead (42) ne odvajaju se jedno od drugog otkad su započeli svoju vezu prije nešto više od mjesec dana.

Par je snimljen na plaži u kalifornijskom gradu Laguna Beach, gdje televizijski voditelj ima kuću. Renee i Ant su bili u društvu njegova jednogodišnjeg sina Hudsona, s kojim su se igrali u pijesku i plićaku.

U jednom se trenutku Zellweger i Anstead nisu mogli suzdržati od strasti. Ljubili su se dok se dječak igrao u pijesku kraj njihovih nogu.

Inače, Renee i Ant, koji je bivši policajac i dobio je dvije pohvale za hrabrost, nedavno su snimljeni zajedno na balkonu njegove kuće u Laguna Beachu. Bili su u ležernim kombinacijama dok su pili kavu.

Upoznali su se prije mjesec dana na snimanju njegove nove emisije u kojoj je upravo ona gostovala, a odmah su se počeli družiti.

Ant je prije nekoliko tjedana finalizirao razvod od supruge Christine Haack, s kojom ima 21-mjesečnog sina Hudsona. Voditelj i iz prethodnog braka s Louise Anstead ima dvoje djece, sina Archeija (14) i kćer Amelie (12). S Louise je u braku bio 12 godina prije nego što su se 2017. rastali.

Slavnu glumicu prije Anta su povezivali s pjevačem Doyleom Bramhallom II. Vezu su navodno započeli 2012., dvije godine otkako se on rastao od supruge s kojom ima dvoje djece. Pet godina kasnije Renee je rekla kako joj je on zaista posebna osoba, no u svibnju 2019. godine je objavljeno kako je par u svađi te su se početkom 2020. razišli.

Renée Zellweger iza sebe ima burnu ljubavnu povijest. Hodala je s kolegom Bradleyjem Cooperom, bila je u zagrljaju glazbenika Jacka Whitea, a s Jimom Carreyjem je 2000. godine bila i zaručena.