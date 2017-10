Renata Končić Minea dobila je novi angažman, ali proširile su se i priče o krizi u odnosu s dečkom.

Renata Končić Minea opet pomaže potrebitima. ''Dom iz snova'' emisija je koja će vas prikovati uz ekrane.

''Dom iz snova prekrasna je humana priča. Svaka emisija bit će prožeta emocijama, od suza do smijeha. Poanta svega je da kada legnem u krevet, da sam sretna jer pomažemo brojnim obiteljima'', kazala je Minea koja ljudima pomaže skupa s kolegom Samirom.

''Veselim se što imam kolegu Samira Šećerkadića. On je na neki način stup naše ekipe. On ima puno muških poslova i pred njima je puno ozbiljnih problema koje treba riješiti. Njemu je malo teže nego meni, ali svi marljivo radimo. Vidjet ćete kako je emisija puna emocija. Srce vam se stegne. Najljepše je na kraju kada se obitelj vraća i vidi da ste im život učinili ljepšim'', kazala je Minea koja uz Dom iz snova ima i angažman na IN magazinu te pjevačku karijeru.

''Volim televiziju, volim snimanja, ali pjevanje je moja velika ljubav. Volim život uz pjesmu, ali i voditeljski sam posao prihvatila od srca i sretna sam'', priznala je Minea koja rijetko priča o privatnom životu.

''U 25 godina koliko sam na estradi, nikada nisam isticala privatni život. Trudila sam se uvijek držati ga po strani. Ja to ne volim. Ljudi iz mojeg života imaju pravo na svoj mir. Javne osobe bude interes medija, međutim ja nikada nisam to imala potrebu'', kazala je Minea.

Na pitanje je li ikada zvala novinare i gurala informacije o sebi, Minea hrabro odgovara. ''Ne, ne, ne… Nikad! Svi koji me poznaju znaju da ja to ne radim. Sugerirali su mi svašta da radim, ali ja nikad nisam skretala pažnju medija na sebe, a da nije bio posao u pitanju'', kazala je.

Posljednje vrijeme sve se više šuška da Minea ima krizu u vezi. ''Mediji često imaju krive informacije, a takve vijesti brzo se šire. Svaka veza ima uspone i padove. Moja veza nije savršena i ne mogu reći da nije nikada bilo problema. Ne znam otkud medijima povod za ovu priču. Ja samo mogu reći da je s mojim privatnim životom sve u redu i nema povoda za više čačkanja'', odgovorila je Minea koja oduvijek gaji stil prpošne djevojčice.

Minea je u estradnim krugovima poznata i kao osoba koja nema egotrip. Uvijek je srdačna i vesela i nikada nije dozvolila da ego prevlada i učini ju lošijom osobom.

''Nemam egotrip, mislim da nemam. Ja sam počela jako mlada, a i prije estrade sam pjevala, bila u malim manekenima pa sam tako oduvijek pod svjetlima pozornice. Roditelji i moj brat uvijek su me štitili, stajali uz mene, a oni su me uvijek i spuštali na pod, učili da budem skromna. Roditelji su mi uvijek govoriti da se svjetla pozornice mogu i ugasiti. Ja sam uvijek to nekako slijedila'', priznala je simpatična voditeljica i pjevačica.