Redateljica Jasmila Žbanić je dala izjavu za Dnevni avaz nakon što je njezin film "Quo vadis, Aida?" osvojio nominaciju za Oscara.

"Ekipa filma 'Quo vadis, Aida?' izuzetno je počašćena i zahvalna što je film ušao u nominaciju za Oscara. Želimo zahvaliti svim ljudima koji su podržali produkciju i ovu kampanju. Također, posebnu zahvalnost imamo za žene, majke i preživjele Srebreničane koji su nam bili inspiracija i podrška", poručila je u videu koji je objavljen na službenoj stranici bosanskog lista na Facebooku.

"Ovaj je film za sve nas puno više od filma. Želimo da se genocid u Srebrenici nikada ne zaboravi. Ali, također, i svi genocidi koji su se dogodili na ovim prostorima da se nikada ne negiraju i da se nikada ne zaborave. Ovaj film nije nastao da bi ljude dalje sukobio ili razdvajao. Naprotiv, nastao je da bi se bolje razumjeli i, nadam se, više voljeli", zaključila je redateljica.

Film "Quo vadis, Aida?" jedan je od pet odabranih od 93 strana filma koja su bila u utrci za nominaciju za Oscara. Prvi igrani film o genocidu u Srebrenici prošle je godine bio gledan unatoč pandemiji koronavirusa koja je nanijela ogromnu štetu filmskoj industriji u BiH. Glavne uloge u filmu imaju Jasna Đuričić, Boris Isaković, Edita Malovčić i Emir Hadžihafizbegović.

U svojoj kategoriji natjecat će se s rumunjskim filmom "Colectiv", danskim "Drunk", hongkonškim "Shaonian de ni" i tuniškim "The Man Who Sold His Skin". Dodjela prestižnih filmskih nagrada ove je godine zakazana za ponedjeljak 26. travnja.