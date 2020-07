Rebel Wilson dosad je već vidno smršavjela, a slavna glumica kaže kako joj je cilj do kraja ove godine doći do težine od 75 kila.

Glumica Rebel Wilson otkrila je kako joj je gubitak kilograma pomogao transformirati karijeru, unatoč činjenici što joj je cijeli proces s vremena na vrijeme bio zaista težak. 40-godišnja poznata plavuša sada izgleda bolje nego ikada, a dosad je izgubila 18 kilograma. Do kraja ove godine želi dostići cilj koji si je zadala, a to je doći do težine od 75 kila.

"Doslovno sam imala osjećaj kao da se fizički moram preobraziti kako bi me neki počeli shvaćati ozbiljnije da mi daju drugačije uloge od svih koje sam dosad imala. Iz nekog razloga je ljudima teško zamisliti me u nekoj ozbiljnoj ulozi. Jop volim komedije, ali studirala sam dramu, što ljudi često zaboravljaju", ispričala je Wilson za britanski Mirror.

Želi se okušati u drugačijim ulogama, a otkrila je kako će sljedeće godine publika imati prilike vidjeti je u potpuno drugačijem svjetlu. Glumit će u BBC-evoj seriji, no zbog ugovora nije smjela otkriti više detalja.

Rebel se zaljubila u vježbanje, a 2020. godinu je proglasila "godinom zdravlja". Sve je krenulo prošle godine kada je sa svojom prijateljicom posjetila centar ljepote, gdje su joj stručnjaci preporučili plan dijete, kojeg se od onda drži. Na društvenim mrežama često objavljuje fotografije i snimke iz teretane, iz prehrane je izbacila sve nezdravo, a promijenila je način na koji je donedavno živjela.

Rebel je dugi niz godina bila zagovornica žena s viškom kilograma i zagovarala je plus-size modele, a 2017. godine čak je dizajnirala vlastitu modnu kolekciju "Rebel Wilson X Angeles" za krupnije žene. Nekolicina njezinih fanova nije oduševljena što je glumica na dijeti, no ona im poručuje da paze na sebe te da slušaju svoj organizam.