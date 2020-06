Reality zvijezda Kelly Bensimon je zasjala u punom sjaju dok je uživala na Palm Beachu tijekom proteklog vikenda, a zadovoljno je pozirala u crnom bikiniju.

Bivša zvijezda reality showa "Real Housewives of New York", Kelly Bensimon (52) nikada nije bila sramežljiva, a to dokazuje svakom novom epizodom fotkanja.

Kelly je zasjala u punom sjaju dok je uživala na Palm Beachu u Miamiju tijekom proteklog vikenda, a zadovoljno je pozirala u crnom bikiniju. Morski stil upotpunila je velikim zlatnim naušnicama i ogrlicom, a primjetno je uživala u svoj pažnji koju je dobila.

Tijekom karantene Kelly je često dijelila detalje svog života te je pokazivala koliko dobro održava liniju, a priznala je kako je jedva dočekala da se može vratiti na plažu. Fotke u bikinijima postale su joj zaštitni znak, a na liniji joj mogu pozavidjeti i djevojke upola mlađe od nje.

Iako više nije dio reality showa, na društvenim mrežama i dalje ima hordu obožavatelja koji jedva čekaju njezine buduće fotke.