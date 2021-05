Chloe Ferry poznata je po svojim sudjelovanjima u reality showovima, a nakon toga privlači pažnju operacijama i oskudnim odjevnim izdanjima.

Reality zvijezda Chloe Ferry priredi pravi spektakl za prolaznike kad god izađe iz kuće jer se uvijek potrudi naglasiti svoje bujno tijelo koje je sredila pomoću zahvata.

Chloe za koju bi rijetko tko rekao da ima samo 25 godina prošetala je engleskim gradom Chesterom u društvu prijateljice Bethan Kershaw koja je kao i ona bila dio showa "Geordie Shore".

Ferry je imala na sebi jednodijelni, uski, plavi kombinezon koji ništa nije prepuštao mašti, a grudnjak nije obukla. Sve se ocrtavalo i u prvom su planu bili njezina bujna pozadina i poprsje. Čini se kako Chloe nije nosila donje rublje jer bi se rubovi sigurno primijetili u ovom kombinezonu.

U tom modnom izdanju je pozirala i na svom Instagram profilu. "Nećeš trebati šećera, dušo jer ja sam dovoljno slatka", napisala je pokraj fotografije.

Inače, Ferry, koja je bila i u showu "Ex on the Beach", često ponosno priča o svojim operacijama i dijeli fotografije na Instagramu nakon zahvata na grudima koji je imala u listopadu prošle godine.

Ranije je rekla da potrošila mnoge više od 50.000 funti kako bi poboljšala svoj izgled. Naglasila je i kako ne namjerava stati s operacijama, iako ju obožavatelji mole jer ne liči na sebe i izgleda puno starije nego ranije.