Amber Turner otišla je na poslovni put u Dubai s dečkom Danom Edgarom, a pronašla je vremena i za odmor.

Amber Turner (27) proslavila se 2017. u showu "The Only Way Is Essex", a nakon toga je nastavila privlačiti pažnju svojim atraktivnim fotografijama.

Amber je u srijedu otišla na poslovni put u Dubai, gdje je uživala na plaži. Bila je prava atrakcija u minijaturnom bikiniju s visoko podignutim gaćicama, iako se ogrnula kimonom, a isticale su se njezine bujne grudi i savršen trbuh.

Inače, Amber se bavi manekenstvom i fitnesom te je pokrenula svoju liniju sportske odjeće. Zbog posla vodi nekoliko profila na Instagramu, a na glavnom je prati 812.000 ljudi.

Turner je u vezi s Danom Edgarom (30), također zvijezdom showa "The Only Way Is Essex", i on je s njom otputovao u Dubai. Par je ranije prekidao, kako su pisali britanski mediji, no čini se da su opet skupa.

Prije nekoliko dana otkrili su na Instagramu da putuju zbog uzbudljivog poslovnog pothvata. Morali su se i testirati na COVID-19 te su saznali da su negativni, kao i da nisu nikad bili zaraženi tom bolešću.