Reality show "Keeping Up With The Kardashians" završio je nakon 20 sezona i 14 godina, a članovi popularne obitelji još su jednom obožavateljima donijeli večer punu drame i detalja iz svojih veza.

Klan Kardashian-Jenner se posljednjom epizodom reality showa "Keeping Up With The Kardashians" nakon 20 sezona, 268 epizoda i 14 godina oprostio od publike.

Unatoč činjenici što su se u tom showu pojavili posljednji put, članovi slavne obitelji pobrinuli su se da svojim obožavateljima još jednom donesu večer punu obiteljskih priča, drame iz svojih veza te pregršt trenutaka zbog kojih su osvojili vojsku fanova diljem svijeta.

Kim Kardashian je u razgovoru s majkom Kris Jenner priznala da je išla na terapiju zbog problema koje je imala s tadašnjim suprugom Kanyeom Westom. Nakon što je ta epizoda snimljena, Kim je zatražila razvod, a Kanye je već pronašao utjehu u manekenki Irini Shayk. "Samo želim biti sretna", rekla je Kim u posljednjoj epizodi popularnog showa. Kim i Kanye zajedno imaju četvero djece.

Osim Kim, probleme je na stol iznijela i njezina sestra Khloe. Ispričala je kako je razmišljala o selidbi u Boston kako bi što više vremena provodila s dečkom Tristanom Thompsonom, koji je potpisao ugovor za bostonski košarkaški klub. Inače, Khloe i Tristan se već godinama svađaju i mire, a zajedno imaju trogodišnju kćer True.

Članovi klana Kardashian-Jenner svoje su osjećaje podijelili sa svima s kojima su trebali, a ništa drugačije nije napravila ni Kourtney Kardashian, najstarija kćer Kris Jenner. U razgovoru sa svojim bivšim, Scottom Disickom, rapravila je prirodu njihove veze nakon rastave. Zaključila je kako nije u redu od njezine obitelji da joj stvara pritisak oko činjenice bi li se trebala pomiriti s njim ili ne. Scott joj je na to odgovorio da ima jednaki osjećaj te da mu svi govore kako bi morao biti s Kourtney. Najstarija Kardashianka inače je posljednjih mjeseci u vezi s glazbenikom Travisom Barkerom, a sudeći po fotografijama na društvenim mrežama, par uživa u novoj ljubavi.

Posljednja epizoda showa "Keeping Up With The Kardashians" snimljena je pred Božić prošle godine, kada je obitelj otišla na zajednički odmor u blizini jezera Tahoe.