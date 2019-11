Nakon što je sutkinja Tea Golub donijela privremenu mjeru i nepravomoćnu presudu kojom je odlučila da sin Severine Kojić i Milana Popovića od sada mora živjeti s ocem, počele su pljuštati poruke podrške našoj pjevačici sa svih strana.

U četvrtak je došlo do nepravomoćne presude koja trenutačno potresa javnost. Naime, sutkinja Tea Golub donijela je privremenu mjeru i nepravomoćnu presudu da Severina Kojić mora svog sina Aleksandra odvesti ocu Milanu Popoviću, s kojim će od sada trebati živjeti.

Naravno, takva vijest prenijela se brzinom munje, a mnogi naši poznati i slavni odmah su odlučili izraziti podršku našoj pjevačici i izraziti svoje suosjećanje u ovom za nju jako teškom trenutku. Severina je, naime, u četvrtak u večernjim satima ispoštovala odluku suda i zahtjev odvjetničkog tima Milana Popovića te odvela malenog Aleksandra njegovu ocu.

Među onima koji su odlučili javno iznijeti svoje mišljenje o cijeloj stvari bila je i Nives Celzijus koja se oglasila na Instagramu i dala do znanja na čijoj je strani u toj mučnoj situaciji.

"Severinin koncert. Čujem dječji glasić kako viče 'Mama, mama'. Bilo je nešto toliko emotivno u tom glasiću da sam morala pogledati. Slika koja bi otopila i najledenija srca, Aleksandar koji se smiješi i plješće i gleda svoju mamu na bini pun ljubavi i ponosa. Pomislila sam: 'Nadam se da i mene moja djeca tako gledaju.' Iskreno, narednih pet minuta imala sam borbu sa suzama. Ok. Jesam ja bolesno emotivna, ali ridanje na Severininom koncertu možda bi ipak doseglo najviši level patetike koji graniči s ludaštvom. Kao i svaka znatiželjna majka koja je pomalo nepovjerljiva kada se treća strana uplete u odnos roditelj-dijete, povremeno sam vraćala pogled na malog Aleksandra. Ne, to nije bila ispeglana slika za medije. Medija nije bilo u blizini, svi su gledali Severinu, jedino sam ja kriomice promatrala njeno rođeno. I nije urbani mit. Prizor koji ulijeva nadu. Zaista postoji treća strana koja voli dijete kao da je njihovo rođeno. Dijete je bilo sigurno i voljeno dok je njegova majka punila srca tisućama i tisućama ljudi u beogradskoj Areni...i moje je bilo ispunjeno. Nitko ne bi smio imati prava uskratiti djetetu toliku ljubav", napisala je Nives na InstaStoryju i na taj način podržala Severinu.

Oglasila se i Iva Radić, koja je također na InstaStoryju objavila nekoliko fotografija iz svog automobila na kojima se vidi da sluša Severininu pjesmu "Rođeno moje", a uz to je napisala i:

"Ne vjerujem više u pravdu… Kako? Mama je samo jedna!"

Podršku našoj pjevačici izrazili su još i Marko Grubnić, Vlatka Pokos i Jelena Karleuša.

"Sve ono što se događa u Hrvatskoj, i to ne samo u posljednje vrijeme, pokazuje totalni raspad države i društva. Već godinama svjesni smo da je korumpirano hrvatsko pravosuđe rak-rana Hrvatske i da će svatko tko tamo očekuje trunku zdravog razuma, a kamoli pravde, ostati šokiran. Svatko od nas u tuđoj boli prepoznaje svoju i doista me šokirala i ražalostila vijest da je Severina izgubila skrbništvo nad svojim sinom... Toliko je to okrutno i strašno da nedostaje riječi koje bi je mogle utješiti, znam. Nadam se da joj ipak nešto znači podrška, vjerujem, svih onih koji imaju srca", napisala je Vlatka Pokos, dok je Marko Grubnić poručio kako cijeli slučaj smatra "otmicom djeteta pred očima javnosti", a naglasio je i da je ljubav majke i sina svetinja.

Vjerojatno najdirektnija bila je Jelena Karleuša, koja je u InstaStorjyu napisala kako jednostavno - nema riječi. No sudeći po onome što je uslijedilo, ipak ih je imala.

"Kome da preda dijete? Liku koji nije htio ni vidjeti dijete prvih godinu dana?! Severina je divna, požrtvovna majka, a interes svakog djeteta je biti uz majku. Svima je jasno da ovaj lik plaća i medije i sudstvo. Bruka i sramota! Severini želim da se brzo izbori za dijete i da se ova noćna mora završi najviše zbog nedužnog djeteta!" rekla je Karleuša.

I dok traje medijska hajka, Milan Popović rekao je kako Severini nitko nije oduzeo skrbništvo te da njegovo dijete ostaje u Zagrebu do daljnjega.