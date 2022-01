Od Boba Sageta su se na društvenim mrežama oprostili John Stamos, Candace Cameron Bure, Dave Coulier, Mary-Kate i Ashley Olsen te brojne druge poznate osobe.

Iznenadna smrt glumca i komičara Boba Sageta u 65. godini zavila je Hollywood u crno.

Od njega su se na društvenim mrežama oprostili brojni poznati, među ostalima i njegovi kolege iz serije "Puna kuća" u kojoj je od 1987. do 1995. glumio oca udovca Dannyja Tannera.

"Slomljen sam. Potpuno sam šokiran. Nikad neću imati prijatelja poput njega. Volim te puno Bobby", napisao je na Twitteru John Stamos koji mu je u seriji glumio šogora Jesseja Katsopolisa.

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby. — John Stamos (@JohnStamos) January 10, 2022

"Ne znam što reći. Nemam riječi. Bob je bio jedan od najboljih ljudi koje sam upoznala u životu. Puno sam ga voljela", oprostila se od Boba glumica Candace Cameron Bure koja je utjelovila njegovu kći D.J. Tanner.

I don’t know what to say 💔. I have no words. Bob was one of the best humans beings I’ve ever known in my life. I loved him so much. — Candace Cameron Bure (@candacecbure) January 10, 2022

"Srce mi je slomljeno. Volim te, Bob. Tvoj brat zauvijek, Dave", napisao je Dave Coulier koji je u seriji glumio Sagetova najboljeg prijatelja Joeya Gladstonea. "Nikad te neću pustiti, brate. Volim te", dodao je u drugom tvitu.

My heart is broken. I love you, Bob. Your forever brother, Dave. — Dave Coulier (@DaveCoulier) January 10, 2022

"Bob je bio srdačan, suosjećajan i velikodušan čovjek. Jako smo tužne što više nije s nama no znamo da će nastaviti biti uz nas i voditi nas dostojanstveno kao uvijek", poručile su Mary-Kate i Ashley Olsen u zajedničkom priopćenju za People. Blizanke su u seriji "Puna kuća" utjelovile Bobovu kći Michelle Tanner.

Od Sageta su se na društvenim mrežama oprostili i drugi poznati glumci i komičari.

"Mirna plovidba prijatelju velikog srca i podle luckavosti, moje saučešće njegovoj kćeri i ostatku obitelji", napisala je Whoopi Goldberg.

Sail on my friend Bob Saget With your huge heart and abject lunacy,my condolences to his daughters & other family — Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) January 10, 2022

"Imao je najveće srce i nosio ga je na dlanu. Bio je velikodušan sa svojim osjećajima", objavio je Andy Cohen.

He had the biggest heart and wore it on his sleeve. He was so generous with his feelings. A mensch. #BobSaget — Andy Cohen (@Andy) January 10, 2022

"Znam da ljudi svakodnevno gube voljene i dobre ljude. Smrt je neizbježna. No gubitak Boba Sageta pogodio me duboko. Ako ga niste poznavali, bio je ljubazan i drag te mu je jako bilo stalo do drugih. Bio je definicija dobrog čovjeka. Prerano je otišao", poručio je na Twitteru Jason Alexander.

I know that people lose loved ones, good people, every day. No one gets a pass. But the loss of Bob Saget hits deep. If you didn’t know him, he was kind and dear and cared about people deeply. He was the definition of “a good egg”. Too soon he leaves. #RipBobSaget — jason alexander (@IJasonAlexander) January 10, 2022

"Bob Saget je bio stariji i mudriji ja tijekom devet godina snimanja serije 'Kako sam upoznao vašu majku'. Bio je najdraži, najljubazniji i najsmješniji čovjek te velika podrška. Jedna od najjednostavnijih osoba za druženje", napisao je Josh Radnor.

Bob Saget was the older wiser ‘me' for nine years on How I Met Your Mother. He was the kindest, loveliest, funniest, most supportive man. The easiest person to be around. A mensch among mensches. 1/7 — Josh Radnor (@JoshRadnor) January 10, 2022

Uzrok Sagetove smrti je nejasan. Hitna pomoć pronašla je glumca u nedjelju poslijepodne u sobi u Ritz-Carltonu u Orlandu i proglasila ga mrtvim na mjestu događaja, priopćio je ured šerifa okruga Orange, dodavši kako nisu pronađeni znakovi zlouporabe ili upotrebe droga.

Saget je upravo započeo turneju kao stand-up komičar i nastupio u blizini Jacksonvillea na Floridi u subotu navečer. U svojoj posljednjoj objavi na Instagramu osvrnuo se na "stvarno lijepu publiku" i "puno pozitive".

