Vijest da je preminuo Damir Mihanović Ćubi ražalostila je mnoge.

Nakon kratke i teške bolesti, u Splitu je preminuo Damir Mihanović Ćubi.

Legendarnom splitskom voditelju, zabavljaču i glazbeniku nedavno je dijagnosticirana zloćudna bolest, nakon čega je odmah započeo liječenje, no nažalost, nije mu bilo spasa.

Široj javnosti Ćubi je najpoznatiji po ulozi Nevena kojeg je igrao u seriji ''Nad lipom 35'', a istu je ulogu ponovio i u monodrami ''Tko radi, štrajka od gladi'' koju je sam napisao i s kojom je prošao cijelu Hrvatsku. Nekoliko je godina svirao bubnjeve i u zadarskoj grupi "Forum".

Mnogi kolege i prijatelji, ali i fanovi kultnog Ćubija od njega se opraštaju putem društvenih mreža, a prisjećaju se i po čemu je ova legenda hrvatske estrade bila toliko posebna.

Jedan od ožalošćenih svakako je naš poznati glazbenik Joško Čagalj Jole, kojeg je vijest o Ćubijevoj smrti zatekla nespremnog.

"Što reći, zadnji puta sam ga izveo kod Dreletovih kućica na koncertu "Želim život" Zaklade Ana Rukavina, a poslije smo ga vratili u bolnicu. Eto, nisam mislio da će to biti naše zadnje piće...", rekao je potreseni Jole te dodao kako će mu Ćubi iznimno nedostajati, ali najviše će njegova obitelj osjetiti njegov odlazak.

"Bio je ljudina, nepresušan izvor zafrkancije, najinteligentinije vrste zafrkancije. Žao mi je što smo izgubili najskromnijeg i najhumorističnijeg našeg komičara. Čuo sam se s njim prije četiri dana, jedva je već govorio, ali nisam očekivao da će otići na Novu godinu", rekao nam je Jole.

Čim se vijest pročula i Tarik Filipović je na posljednju Ćubijevu objavu na Facebooku, ispod koje se mogu pročitati mnoge ožalošćene poruke, stavio tri ožalošćena, plava srca dajući do znanja da mu je srce slomljeno zbog cijele situacije. Slično je postupila i glumica Areta Ćurković stavivši u komentare jedno plavo srce.

"Neka na drugom mjestu nađeš spokoj ti dobri čovječe pun pozitivne energije. Počivaj u miru", poručio je jedan dirnuti fan, dok je drugi Ćubiju poručio "Hvala ti za svaki trenutak kad si nas zabavio, nasmijao do suza. Ostali smo ti dužni...počivaj u miru Božjem".

Nekdašnji TV voditelj i vlasnik modne agencije "Midiken" Hamed Bangoura također se putem društvenih mreža oprostio od svog velikog prijatelja Ćubija.

"Bila je 1990. ta, ljeto i jedan brod. Tada sam ga prvi put sreo. Svirao je bubnjeve u zadarskoj grupi Forum. Mario Mihaljević i ja bili smo zaduženi za vođenje programa i glazbene pauze. Plovili smo od luke do luke i iz noći u noć zabavljali okupljene na rivama. Grupa Forum, Daleka Obala, Dino... A od rive do rive nismo se prestajali smijati i podbadati. Vjerojatno nikad ni poslije se nisam toliko nasmijao kao tada s tom budaletinom i velikim talentom. Zadnji puta smo se čuli dan nakon koncerta za Zakladu Ana Rukavina. Tada sam saznao od Zuhre da je teško bolestan, ali da je baš netom prije došao pozdraviti sve i otišao za Split, ponašajući se kao da se ništa ne događa. U tom telefonskom razgovoru samo je sipao foru na foru i stalno ponavljao da je vrijeme da opet zaružimo u Splitu, a ako ne da eto njega do Zagreba. I opet se pokazalo da u tom Splitu toliko talenta, toliko ludih i smišnih ljudi punih duha. Nažalost, nećemo se družiti prijatelju moj. Ne još, ali siguran sam da su te Oliver i Dino dočekali i da sada tamo negdje gore svirate, pjevate i zezate neke druge drage ljude. Hvala ti za svaki osmijeh, svaku šalu i ne pretjeruj. Odmori sad malo dragi naš Ćubi", napisao je Bangoura u svojoj emotivnoj objavi.