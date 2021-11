Mentalist Antonijo Mitar u prvoj polufinalnoj emisiji showa "Supertalent" prestravio je dio žirija i gledatelja svojim jezivim nastupom, a reakcije ne prestaju pristizati.

Nakon prve polufinalne emisije showa "Supertalenet" ne prestaje se pričati o mentalistu Antoniju Mitru iz Posušja, koji je svojim nastupom izazvao podijeljene reakcije žirija.

I dok su se Maja Šuput i Martina Tomčić složile kako je neodgovorno iskoristio svoj talent i prestravio ih, Davor Bilman i Janko Popović Volarić bili su oduševljeni točkom, no to nije bilo dovoljno za njegov prolazak u finale showa.

Mišljenja su bila podijeljena i kod gledatelja, dio je stao na stranu Martine i Maje i složio se kako ovome nije mjesto na televiziji, dok su drugi podržali muški dio žirija i pisali kako je trebao proći dalje, a komentari se i dalje samo nižu.

"Ako je ovo stvarno, onda Bože pomozi! Ako je nestvarno, onda svaka čast, trebao je ovo sve netko organizirat, kako da ispadne da je stvarno", "Ovo je bilo zanimljivo, prepala sam se iskreno", "Prejezivo. Ono s Majom me naježilo, svaka čast", "Ovo je čarolija!", "Nakon ovoga idem spavati s mamom i tatom", "Bome mu ja ne bih dala mobitel za njegovo prizivanje duhova", "Može li netko javiti je li gotova točka da izađemo iz podruma", "Bježi Majo dok si živa", "Je li ozbiljno ono zvuk duha? Jeziv nastup. Iskreno želim objašnjenje za ono", samo je dio brojnih reakcija ispod videa Antonijeva nastupa na društvenim mrežama i YouTubeu, a mnogi su, složit ćete se, zbilja urnebesni.

Podsjetimo, Antonijo je na pozornicu prvo izveo Igora Mešina, koji je morao zatvoriti oči i pomicati ruke kada osjeti dodir, a to je radio i kada ga mentalist ne bi zapravo dodirivao i dok je micao ruke strašnoj lutki koju je ponio sa sobom.

U nastup je uključio i Maju Šuput, na kojoj je prvo pokazao isti trik kao na Igoru, a zatim je iskoristio diktafon na njezinu mobitelu kako bi snimio razgovor s duhom.

Maju je poruka koju je čula potpuno izbezumila i pobjegla je s pozornice uz komentar: "Ovo nisu čista posla!", a Antonija nije štedjela.

"Iskreno, užasno mi je žao što si me pozvao na pozornicu jer mene je ovo baš prestrašilo, ne sviđa mi se ni to s Mešinom, ni to s lutkom, to izgleda spooky, ni duhovi, ni prizivanje mrtvih, iskreno mi je žao što si me pozvao. Ljudi koju su umrli trebaju biti tamo gdje jesu, ja se ozbiljno toga bojim, i ne zanima me je li ovo ispalo dobro ili ne, ja sam sad loše i ne osjećam se dobro", poručila mu je Šuput.

"Mislim da si prešao granicu dobrog ukusa i odgovornosti s obzirom na talent koji posjeduješ. Imati talent znači imati i određenu dozu odgovornosti koju posjeduješ. Imati talent u životu znači imati odgovornost. Ti svoj talent nisi koristio na adekvatan način, svojim talentom nisi učinio nikoga od nas sretnim, možda si ti sretan jer si uspio izazvati neku reakciju, ali za mene ovaj nastup naprosto nije dobar", komentirala je Martina Tomčić.

"Ja se ne bih složio s kolegicama. Očito imaš taj talent, dosta je bizarno, ali meni je bilo odlično", poručio mu je Janko Popović Volarić.

"Bilo mi je izuzetno napeto, ja nemam pojma o ljudskom umu, ali rekao bih da je izuzetno moćan i izuzetno nemoćan. Ovo je veliki talent jer si uspio kod nas izazvati strah i reakcije, za mene si ti itekakav mentalist", komentirao je Davor Bilman.

"Da, čovjek ima talent, ali ono što smatram da je tvoja odgovornost je koristiti ih u dobre i plemenite svrhe", dodala je na kraju Martina.

Antonijo se mentalizmom bavi već 12 godina i kaže da lako može odrediti kad netko laže. Kod njegova talenta najviše mu se sviđaju ljudske reakcije, koje mogu biti šarolike – od hvatanja za glavu i vrištanja do toga da se neki čak i prepadnu vještine čitanja uma. Karijeru je počeo kao mađioničar, a proučavanjem govora tijela i psihologije došao je do mentalizma.

