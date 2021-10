Adele je na Instagramu uživo odgovarala na pitanja obožavatelja koje je, među ostalim, zanimala i njezina ljubavna prošlost što je pjevačicu malo zbunilo.

Pjevačica Adele ovih je dana opet u fokusu javnosti jer nakon četiri godine pauze najavila novu pjesmu, a pažnju zadnjih mjeseci privlači i svojim ljubavnim životom.

Nakon razvoda od milijardera Simona Koneckija s kojim je u braku bila pet godina i zajedno imaju osmogodišnjeg sina Angela, sreću je pronašla sa sedam godina starijim sportskim agentom Richem Paulom.

O svojoj novoj ljubavi nedavno je progovorila i za časopis Vogue, na čijoj je naslovnici sve zapanjila izgledom, a priznala je i da je prije njega izlazila s drugim muškarcima. To nije promaklo njezinim brojnim obožavateljima koji su iskoristili prvu priliku da malo više doznaju o njezinoj ljubavnoj prošlosti.

Adele je na svojem Instagramu organizirala javljanje uživo u kojem je fanovima odgovarala na razna pitanja, a jedno je privuklo posebnu pažnju.

Jednog obožavatelje zanimalo je s koliko je muškaraca spavala, ali joj je pitanje postavio u slengu koji Adele nije isprve razumjela.

"Koji je moj broj? Što to znači?", rekla je, a njezina je reakcija postala hit na društvenim mrežama, gdje su se mnogi složili i da je to njezina privatna stvar.

NOT SOMEONE ASKING ADELE HER BODY COUNT LMAOOO pic.twitter.com/YqLXTN61M2