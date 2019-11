Rag'n'Bone i Beth Rouy proeli su zajedno čitavo deseteljeće prije neobičnog vjenčanja u svibnju.

Poznati reper Rag'n'Bone rastaje se od supruge Beth Rouy nakon samo 6 mjeseci braka.

Pravog imena Rory Graham, reper je s Beth u vezi proveo 10 godina te par ima 2-godišnjeg sina Ruebena.

Osebujni par vjenčao se početkom svibnja na vrlo neobičan način u britanskom Sussexu u krugu najbližih prijatelja, a za tu priliku svi su uskočili u udobne trenirke.

Tvorac velikog hita "Giant" tako je nosio onu maskirnu, a njegova uskoro bivša supruga zelenu s motivom njihove sphinx mačke Patricije koja je bila inspiracija i za svadbenu tortu.

Oglasio se i njegov glasnogovornik. "To je velika šteta, no takvi su stvari uobičajene. Njihov sin im je prioritet, no reper se ne želi izlagati javnosti niti raditi dramu oko cijele situacije", istaknuo je. Također, potvrdio je kako će par ostati u prijateljskim odnosima zbog svog nasljednika.

"Samo oni znaju što se dogodilo, no tužno je što se ovako završilo", zaključio je glasnogovornik.

I reper i Beth izbrisali su profile na društvenim mrežama nakon vijesti o razvodu.