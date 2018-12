Proslavljena bosanskohercegovačka košarkašica Razija Mujanović otkrila je detalje iz svojeg života.

Razija Mujanović bila je četiri puta proglašena najboljom europskom košarkašicom, igrala je s reprezentacijom Jugoslavije, a primljena je i u FIBA-inu kuću slavnih u Ženevi. Ipak, unatoč brojnim uspjesima, Raziju nisu pratili uspjesi na polju ljubavi.

Prije petnaest godina razvela se od Mirsada Brčanovića, a tada je imala mučan razvod gdje ju je sud u Tuzli prilično imovinski oštetio.

''Nisam zbog toga izgubila vjeru u ljude, ali je sudstvo u Tuzli dosta nepošteno odradilo posao. Tada sam očekivala da će se vidjeti pravna država, ali to nije bilo tako. Nažalost, u Bosni i Hercegovini najvažnija je prva presuda, a nisam htjela uložiti žalbu na nju jer su odvjetnici komentirali da imam novca pa nema veze što je takva presuda. Trebalo me što više opelješiti. Bez obzira na sve, odlično živim i sretna sam. Imam divnu obitelj, braću, sestre, nećake, ali nemam svoju djecu. Nećaci su mi kao moja djeca. Sretna sam što imam i mnogo prijatelja, nisam od onih osoba koje tvrde da u životu možeš imati samo jednog prijatelja. Uvijek u ljudima gledam dobre strane, a životno je bogatstvo biti okružen dobrim ljudima. Stekla sam prijatelje od Bosne, Italije, Španjolske, Austrije do Brazila'', kazala je Razija za Story.

Prije deset godina udala se za Idriza Gibanicu, no ni taj brak nije uspio. Razišli su se prije tri godine, a Razija ističe kako je sve prošlo civilizirano. Ipak ova košarkašica svjetskog glasa i danas je otvorena za ljubav, a na pitanje postoji li netko poseban u njezinoj blizini, jasno je odgovorila: ''Ne, ali muškarci - javljajte se''.

