Sin holivudske legende Jacka Nicholsona, 29-godišnji Ray Nicholson, krenuo je očevim glumačkim stopama i trenutno snima triler "Out of the Blue".

U filmu glumi i Diane Kruger (45) s kojom je Ray ovaj tjedan snimio prisne scene u parku na Rhode Islandu, a fotografije sa seta isplivale su u javnost.

Kruger i mlađi Nicholson snimljeni su kako se strastveno ljube pored stabla, a da se ne radi o filmu, Diane bi zbog ovih fotki bila u ozbiljnim problemima.

Glumica je od 2015. godine u sretnoj vezi s glumcem Normanom Reedusom s kojim je 2018. dobila i kćer.

S druge strane, Ray svoj privatni život skriva od javnosti pa se ne zna ništa ni o njegovu ljubavnom statusu i najčešće ga se u javnosti može vidjeti s ocem s kojim ide na košarkaške utakmice.

Ray je najmlađi od petero djece koje Jack Nicholson ima s četiri različite žene. Njega je dobio s Rebeccom Broussard, s kojom ima i kći Lorraine. Ženio se samo jednom s glumicom Sandrom Knight s kojom je dobio kćer Jennifer. Drugu kćer, Honey Holman, dobio je u vezi s danskim modelom Winnie Holman, a iz veze s glumicom Susan Anspach ima sina Caleba Goddarda.