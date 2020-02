David Linley sin je kraljičine pokojne sestre, princeze Margaret, a sa suprugom Serenom u braku je proveo 25 godina.

U kraljevskoj obitelji trenutno je u tijeku još jedan razvod koji je kao vijest došao svega tjedan dana nakon onog najstarijeg kraljičinog unuka Petera Phillipsa i njegove supruge Autumn nakon 12 godina braka.

Ovoga puta rastaju se kraljičin nećak David Linley i njegova supruga Serena i to nakon 25 godina braka, a riječ je o sinu pokojne princeze Margaret, sestre kraljice Elizabete II.

Navodno je par kao razlog naveo "nepomirljive razlike", no šuška se kako im je presudila njegova odsutnost iz kuće zbog posla, a ne treća strana. Par je zamolio medije za privatnost, no kada si dio britanske kraljevske obitelji, jasno je kako velike privatnosti nema.

Podsjetimo, bivši par vjenčao se davne 1993. godine te imaju dvoje djece, a David je vlasnik vrlo uspješne kampanje koja se bavi prodajom namještaja, što ga je često tjeralo na putovanja. Također, David je diljem svijeta držao razna predavanja te pisao knjige o uređenju doma, a 21. je u redu za prijestolje.

Inače, David je vrlo blizak s kraljicom i njezinim sinom Charlesom, a poznanici ga opisuju kao vrlo radišnog čovjeka koji s obje noge stoji čvrsto na zemlji.

Također, David je vrlo omiljen u visokim krugovima te vrlo društven, a kraljica je navodno jako tužna zbog razvoda.

"Polako su se razdvajali i ona je inicirala razvod, no tužna je. Bit će to jako teško za Davida te su svi iznenađeni. Možda među njima nije bilo idealno, no oboje su obiteljski ljudi i vrlo su fokusirani na svoju djecu. Njihov glavni fokus bit će na njima i da sve ovo prođe lakše po njih, obzirom da više neće živjeti zajedno", otkrio je izvor blizak paru za britanske medije.