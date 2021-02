Rambo Amadeus zaražen je koronavirusom što je potvrdio na svom facebook profilu i svojim obožavateljima poslao važnu poruku.

Crnogorski glazbenik Rambo Amadeus na društvenim je mrežama potvrdio da je zaražen koronavirusom i to nakon što se medijima u susjednoj Srbiji počela širit vijest da je završio u bolnici.

To je prvo demantirao njegov sin, a sada se i sam 57-godišnji Rambo oglasio na tu temu i pozvao sve na dodatni oprez i razumno ponašanje.

"Dragi fanovi, samo bez suvišnog uzbuđenja i panike, istina je da je i Car pozitivan na korona virus, međutim ne nasjedajte na dramoserske tekstove u žutoj štampi, Kilotcar je čeličnog zdravlja, i ovog puta poručuje - Korona vreba, ne bira, kosi nemilosrdno i uvažene kolege, ali, što je tragedija i opasnost veća, moral mora da bude visočiji. S tim u vezi vam obećavam da će koncert, s ovim neophodnim odlaganjem, biti sigurno još uzbudljiviji i zanimljiviji, uz dužan pijetet prema svima koji su bitku sa koronom izgubili. Muzika nije ni za mene ni za moje kolege zaje******, nego neophodan segment života. Zato, najbolji način da me podržite je da držite distancu i nosite masku, i prijavite se za vakcinaciju, ali boga mi i kupite kartu na vrijeme za koncert, to će mi najbolje podići imunitet! To je pordška, ostalo je palamuđevina. Show must go on - pjesma nas je održala njojzi hvala", napisao je Rambo u svom stilu na facebooku.

Njegovi su mu obožavatelji u komentarima uputili riječi podrške i želje za brzo ozdravljenje.

"Brz oporavk", "Drži se Rambo legendo, nema korona šanse protiv tebe", "Drži se care, želim ti brz oporavak", "Izdrži kralju", "Živio Rambo", "Da tebi bude nešto... Nit ću se udati, niti štošta. Brz oporavak Rambolino, ekipi takodjer", "Čim sam ovo pročitao, cijepio sam se. Nije bilo lako odlučiti se čijim cijepivom da me puknu, švedski stol brate!!!

Još samo da se distanciram i nabavim masku, pa se vidimo na koncertu", neki su od komentara obožavatelja koji jedva čekaju koncerte svog omiljenog glazbenika.