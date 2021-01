Rade Šerbedžija otkrio je da je nagovorio Miru Furlan da u Hrvatskoj odrađuje kazališne uloge u njegovom kazalištu, a ona je bila oduševljena, iako se nije usudila doći.

Smrt glumačke dive Mire Furlan je jako pogodila i njenog kolegu Radu Šerbedžiju koji je kao i ona gradio karijeru u Americi te su bili bliski.

"S Mirom sam bio često u kontaktu, rjeđe otkako sam se vratio iz Amerike, ali u Los Angelesu smo se često viđali i družili. Dugo je nisam vidio... Dugo je bolovala, neizlječivo i teško, tako da je onda bila prekinuta bila kakva moguća veza s njom. Ali nam je svima ostala u srcu. Jer je Mira Furlan, siguran sam, bila jedna od najdivnijih glumica na području bivše Jugoslavije", ispričao je Rade u jutarnjem programu Radiotelevizije Srbije.

Progovorio je i o tome koliko se Mira osjećala ranjivo nakon svega što je doživjela u Hrvatskoj, no on ju je nagovorio da se vrati i igra predstave u svojoj rodnoj zemlji. "Kad smo otvarali Kazalište Ulysses, zvali smo je da dođe glumiti. Bila je oduševljena, ali se nije usudila doći. Bila je isuviše ranjena. Kao prava heroina, bila je istinoljubiva i nepravedno je doživjela mnoge udarce od ostrašćenih nacionalista. Da bi se vratila u Hrvatsku 2002., odigrala Medeju i gotovo nije bilo jedne negativne kritike ili napada na nju, svi su je oduševljeno dočekali", rekao je Šerbedžija i istaknuo da to puno govori o našem mentalitetu.

"Mira je bila velika i pravedna žena. Bila je ljevičarka i socijalistica. Bila je briljantna glumica i osoba. Svi su je voljeli, od publike do drugih glumaca i redatelja – što je i dokazala kada je otišla, pobjegla od strašnog rata i uspjela u SAD-u napraviti karijeru“, dodao je.

Rade je na kraju otkrio i koliko cijeni Mirinog supruga, redatelja Gorana Gajića s kojim je bila od 1986. i dobili su sina Marka Lava. "On je bio najčvršća stijena za koju se držala tako plaha i nježna da bi se održala u ovako okrutnom svijetu", naglasio je glumac.

Naime, Furlan je 1986. upoznala srpskog redatelja Gorana Gajića i ubrzo su započeli vezu te je stalno putovala na relaciji Zagreb - Beograd. No tada su krenule nacionalističke tenzije, a Miru su hrvatski mediji optužili da je naklonjena Srbiji i objavljivani su članci u kojima je Mira nazivana izdajicom.

Jedan od tekstova objavili su s naslovom "Težak život lake žene", a smetalo im je i što ima židovske korijene i često odlazi psihijatru, a mnogi tada očito nisu shvaćali koliko joj je sa 16 godina bilo teško izgubiti majku, s kojom je imala buran odnos. Furlan je oduzet bakin stan, dobila je otkaz u Hrvatskom narodnom kazalištu, dobivala je dnevno oko 50 prijetnji smrću, a javno je objavljena i njezina adresa.

No sve to nije poljuljalo ljubav Mire i Gorana i 1991. ona se preselila k njemu u Beograd, a potom su otišli u Ameriku. Tada im je pomogla glumica Milena Dravić i dala im svoje kontakte iz SAD-a kako bi se snašli u počecima. Mira je radila kao konobarica, prevoditeljica i prodavačica, a Goran kao dostavljač, asistent montaže i montažer.

Furlan je 1993. dobila ulogu u seriji "Babylon 5" i krenulo je za njih lakše razdoblje te su se mogli početi baviti poslovima za koje su se školovali i koje su voljeli. Preselili su se u Los Angeles i vjenčali se 1998., a potom dobili sina Marka Lava.