Srpska folk pjevačica Rada Manojlović otkrila je na koji način se nosi s prometnom policijom u Hrvatskoj, ali i u Srbiji.

Rada je poznata po svojim pjesmama, izazovnom izgledu i ljubavi prema brzini pa joj se često u vožnji dogodi da malo previše stisne papučicu gasa.

"Ranije sam i kroz naseljeno mjesto znala pretjerati. Mladost, ludost! Međutim, sada kad sam kupila bolji i brži auto, dajem gas samo kada negdje kasnim", pravda se Rada za Kurir.

Prema pisanju Kurira, Rada je sada priznala kako ima česte susrete s policijom baš zbog brze vožnje, ali i na koji način uvijek pokuša izbjeći kaznu za prometni prekršaj.

"Ne znam koliko sam para dala na kazne, ali sigurna sam da je cifra ogromna. Glava me zaboli kad mi stigne kuverta. Čak za neke prekršaje nisam bila sigurna da sam ih napravila, ali u pismu sve piše crno na bijelo", govori Rada.

Atraktivno tijelo i lijepo lice srprska pjevačica koristi ne bi li šarmirala policajce da ju puste "lišo". Ipak, naglasila je veliku razliku između hrvatske i srpske policije.

"U usporedbi sa Srbijom, gdje radar sve bilježi, u Hrvatskoj mi se ponekad posreći. Tamo se uvijek jurim sa preticateljima. Nekad se zanesem, zamislim i pritisnem papučicu za gas, ali to nije divljanje po putu. Ne prekoračujem brzinu više od 50 kilometara na sat. Onda se samo ispred mene pojave presretači sa rotacijom i odmah znam što me čeka. Kada me zaustave, odmah znam da sam nešto uprskala. Probam ih šarmirati, otpjevam im nešto, ili im dam neki dinar da se okrijepe, popiju kavu ili neko pićence. Nekad mi to ne uspije, pa im ponudim i novac za ručak. Tako uspijem da izbjegnem kaznu. Događa se da je prepolove, a ima i slučajeva kad me igorniraju. Kažu: "Rado, plati pa se klati i divljaj!", rekla je pjevačica.