Rade Šerbedžija ovog ljeta niže uspjehe, a posljednja u nizu nagrada je i zlatna arena za najbolju mušku ulogu na pulskom filmskom festivalu. Šerbedžija nam je otkrio tajnu prijateljstva s mnogim zvijezdama poput Angeline Jolie i Severine, ali i kako se nosi s koronom i novim normalnim. Svoje holivudske planove otkrio je našem Davoru Gariću.

Rade Šerbedžija je za ulogu Petra Hektorovića u filmu "Ribanje i Ribarsko prigovaranje' 'nagrađen zlatnom arenom za najbolju glavnu mušku ulogu na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu. Šerbedžija je predan umjetnosti, no ovaj glumac zna uživati i u životu. Kaže, ne želi protratiti nijedan trenutak.

"To ste vraški u pravu! Hahahaha. Meni je važna umjetnost, da. Volim umjetnosti i predan sam umjetnosti, ali mi je važan i život. Tako da mi je prijateljstvo i ljubav prije svega, familija naravno prije svega, onda prijatelji, društvo, poznanici, pa i moja publika, druženje", ispričao je Rade.

Šerbedžija ovog ljeta, usprkos svemu, ima razloga za slavlje. Osvaja brojne nagrade, a njegovo je kazalište Ulysses na Brijunima proslavilo 20 godina rada.

"Jako sam ponosan i baš smo bili hrabri poput još drugih ljudi u Hrvatskoj koji su odlučili da se bore zajedno sa narodom svojim za kojeg rade umjetnost protiv te pošasti koja se zove taj virus i ta korona", rekao je glumac.

I Rade je svjestan situacije pa odgovorno pristupa novim pravilima ponašanja. "Ne smijemo se zatvarati. To bi bilo grešno. Zamislite da se zatvori cijeli svijet. Pa to je kolaps svijeta u godini dana, gotovo je, nema više ničega. Mi moramo, kao što je to lijepo rekao, ja ga uvijek spominjem, Đikića, našeg naučnika - usporiti koronu s našom pažnjom, ne zatvarat naš život, ali biti pažljiv dovoljno da usporimo njezino djelovanje, da ga smanjimo, dok se ne nađe vakcina", ispričao je Šerbedžija.

Kaže, jednostavno se moramo naviknuti živjeti s koronom i ponašati se odgovorno jer bi nas mogle dočekati ozbiljnije posljedice. "Dolazi do depresija, do drugih stvari i bolesti koje su čak opasnije od korone same. Ja nisam plašljivac. Nisam kukavica. Ako je dobijem, dobijem, ja ću je pobijediti. Savladat ćemo je. Ako ne savlada čovjek, ne savlada, ha!", rekao je Rade.

Šerbedžija je dobio i uloge u tri nova velika hollywoodska filma. Snimanje bi trebalo biti u New Yorku, no zbog trenutačne situacije sve je na čekanju. "A ne znam šta će od toga biti. Nemoguće je uopće sad zamišljat, nemamo pojma šta se dešava sad u New Yorku. New York je jedna posebna tužna priča", otkrio je glumac.

Sretna priča je da je Rade usprkos brojnim uspjesima i dalje ostao čvrsto nogama na zemlji. Prirodan i opušten. Upravo tu njegovu karakteristiku obožavaju i brojne zvijezde poput Severine i Angleine Jolie, s kojima njeguje prijateljstvo.

"Ja imam poznanstva i prijateljstva sa mnogim ljudima koje zovu ''zvijezde''. Ono što čini jeste da se i oni ponašaju prirodno kao i ja u našim kontaktima i to najviše vole. Oni to odmah prepoznaju. A ja se tako ponašam, ne zato što sam s tim rođen, nego zato što sam i ja jednom bio zvijezda. Tako da znam da je najljepše ponašat se prirodno. Ljudi to najviše vole, a i ja se najbolje osjećam tako", ispričao je.

Čekamo nove Šerbedžijine filmove i predstave koje će, nema sumnje, ponovno zaslužiti nagrade i ovacije publike.

