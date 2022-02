Rade Šerbedžija oglasio se putem društvenih mreža o optužbama iz memoara Mire Furlan.

Naš legendarni glumac Rade Šerbedžija našao se u centru pozornosti, i to zahvaljujući memoarima pokojne glumice Mire Furlan, u kojima ona, između ostalog, opisuje njihovu suradnju, koja joj navodno nije ostala u najboljem sjećanju.

Naime, Mira je u jednom dijelu knjige pisala o predstavi koju je 2002. godine radila s Radom i njegovom suprugom Lenkom na Brijunima, zbog koje ih je prozvala za maltretiranje.

Sada se o svemu oglasio i sam Rade, koji je na svojem profilu na Facebooku objavio pismo pomirbe koje mu je Mira bila napisala 2017. godine.

"Dragi moji prijatelji. Ovo što neki portali i novinari rade oko knjige Mire Furlan i moga spominjanja u njoj, je cirkus u kome ja ne želim učestvovati. Odbio sam davati bilo kakve intervjue i javna objavljivanja po raznim televizijama i časopisima. Odlučio sam da ono što imam reći o svemu tome, napišem na svojoj stranici, a Vas bih zamolio da ne pišete nikakve komentare na ovu moju objavu. Hvala Vam. S mrtvima se ne polemizira. Njihova je posljednja replika i to treba poštovati. Ali živima, koji u ovome sudjeluju, valja reći sljedeće:

Mira Furlan igrala je Medeju cijele četiri sezone na Brijunima, nakon zbivanja koja su u knjizi opisana onako kako su opisana.

Međutim, ovako kako živi objavljuju njezin posthumni rukopis (koji je imao, po svjedočenju izdavača, više od tisuću stranica i ova, ovako redigirana verzija, nije od nje potpisana) trebalo bi da se ti autori i potpišu na svoje uredništvo. Ja ne želim davati nikakve intervjue niti dodatna objašnjenja. Osjećam se jedino obaveznim objaviti posljednje Mirino pismo koje mi je nakon našeg zadnjega druženja 2017. ostavila na porti kazališta Ivana pl. Zajca, odlazeći iz Rijeke. Činim to zato što sam uvjeren da to pismo svjedoči kakvi su, na kraju krajeva, bili naši odnosi", napisao je Rade.

Uz to je priložio i fotografiju Mirina pisma.

"Dragi Rade, ne znaš, ne možeš znati i nećeš nikad znati koliko si me obradovao svojim pisamcem, što kažu: kao da me sunce ogrijalo!

Nikada nisam do kraja u sebi pristala da je ovakovo stanje potpune nekomunikacije između nas definitivno. I, iako je prošlo 15 godina (petnaest!!), ja i dalje vjerujem 'da nije

prekasno, da ne može biti prekasno i da ne smije biti prekasno' (da citiram starog Bergmana).

Bio si i ostao moj uzor i 'my hero', od onih davnih dana kada sam iz Gimnazije trčala u ITD da te gledam u “'Rosenkrantzu i Guldensternu' i da ti se divim, tebi, tvojoj snazi, oštrini, preciznosti, jasnoći i tvojoj karizmi. Bez obzira na sve, ostajem tvoj fan, tvoj poštovalac i tvoja stara kolegica, partnerica i prijatelj u nevolji. Tvoja Mira", stoji u pismu.

