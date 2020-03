Rade Šerbedžija istaknuo je da želi snimati pjesme i pričati priče na Facebooku kako bi njemu i fanovima brže prošlo vrijeme.

Glumac Rade Šerbedžija (73) objavio je video na Facebooku i oduševio fanove te od njih dobio mnoštvo pozitivnih komentara.

Rade je u snimci, koju je nazvao "Prvi dio: Na ružičastom papiru", recitirao, spremao obrok, pa je pritom rezao luk te je na kraju nazdravio pićem.

"Sreću me ljudi svuda po svijetu i osim što se obavezno slikamo, mnogi od njih kažu: 'Uostalom mi smo i prijatelji na Facebooku'... Iskreno da kažem, nekada uopće nisam razumio o čemu govore, a onda su me neki bliski prijatelji upozorili da imam nekoliko Facebook stranica po svijetu i objasnili mi što to zapravo znači. Shvatio sam da to neki od mojih iskrenih fanova vode i tako se zabavljaju. Jednu od mojih Facebook stranica napravili su moji menadžeri za muziku iz Slovenije i vidim da ima jako puno sljedbenika. Zahvaljujem Kaly Kolonic koja je sve ove godine ovu stranicu vodila. Ali, evo, ponukan ovim nemogućim katastrofama sto su nas sve skupa snašle i zabile i zatvorile u naše stanove i kuće, osjećam potrebu da se direktno javim svojim prijateljima i gledateljima, to jest slušateljima i da pokrenem prvi put svoju Facebook stranicu. Želim snimati neke pjesme i pričati neke priče da nam prođe vrijeme. Da se družimo i da čuvamo umjetnost u nama", napisao je glumac.

Mnogi fanovi su pohvalili Šerbedžiju zbog videa. "Hvala, Rade. Ovo je lijepo. Pazi na sebe", "Hvala na lijepim trenucima. Vi ste zaista poseban čovjek i umjetnik. Dubokouman kako to samo mogu biti veliki ljudi. Omiljena mi je 'Ne daj se, Ines'", "Papir mozda je ružičast, ali riječi su plave, pa ni karantena ne može ubiti talent i kreativu", komentirali su.