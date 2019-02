Svečana dodjela nagrade održat će se 22. veljače 2019. u Hotelu Mondrian u Hollywoodu.

Nagrada Mary Pickford Award za sveukupni doprinos u svjetskom filmu, koju dodjeljuje Međunarodna novinarska akademija u Los Angelesu (The International Press academy - IPA) u sklopu dodjele 23. Nagrade Satellite, ove je godine pripala našeg glumcu, redatelju i glazbeniku Radi Šerbedžiji.



Nagrade Satellite dodjeljuju se od 1996. godine, a promiču umjetničku izvrsnost u području filma, televizije i novih medija uz naglasak na nove, međunarodne ili nezavisne autore, alternativnu kulturu i multimediju.

Nagradu Mary Pickford do sada su redom osvojili Rod Steiger, Alan J. Pakula, Francis Ford Coppola, Maximilian Schell, Karl Malden, Arnon Milchan, Robert Evans, Louis Gossett Jr., Kathy Bates, Jodie Foster, Susan Sarandon, Vanessa Williams, Gena Rowlands, Mitzi Gaynor, Martin Landau, Michael York, Terence Stamp, Mike Medavoy, Ellen Burstyn, Louise Fletcher, Edward James Olmos te Dabney Coleman.

Predsjednica IPA-e, Mirjana Van Blaricom ovom prigodom je izjavila:

"Rade je glumac koji ne poznaje ograničenja, a njegov talent ne poznaje granice. Stoga je zaista zaslužio nagradu Mary Pickford Award za poseban umjetnički doprinos industriji zabave."

Rade Šerbedžija jedan je od najpopularnijih i najsvestranijih glumaca na internacionalnoj sceni, koji je u proteklih pola stoljeća svoje filmske karijere ostvario više od 150 uloga u domaćim i stranim filmovima, među kojima su i mnogi poznati hollywoodski hitovi poput Eyes Wide Shut, Mission impossible 2, Snatch, Space Cowboys, The Promise, Downton Abbey, First Class, The Saint i mnogi drugi.

Uskoro se vraća ponovno u Ameriku na četiri mjeseca gdje nastavlja sa snimanjem TV serije Strange Angel u produkciji Ridley Scotta i CBS studija, da bi u svibnju počeo s probama za novu predstavu Kazališta Ulysses, kojega je osnivač.