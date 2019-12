Rade Radolović pridružio se glumačkoj ekipi hit-serije Nove TV "Drugo ime ljubavi".

Razgovarali smo s talentiranom domaćim glumcem Radom Radolovićem, kojeg odnedavno gledamo u ulozi policajca Šiška u seriji Nove TV "Drugo ime ljubavi". Ispričao nam je kako se snašao na setu, što radi kada ne radi i ima li vremena za ljubav uz sve poslovne obveze.



"Na setu me dočekala sjajna atmosfera. Svi su bili vrlo dragi i susretljivi prema novom članu ekipe, od kolega, organizatora snimanja, djevojaka iz šminke i garderobe te snimateljske ekipe. Svi su vrlo dobro uigrani i drago mi je što sam im se pridružio", otkrio nam je Rade.



Ipak, na setu je od svih najbrže kliknuo s jednim kolegom, što možda i nije čudno obzirom na to da su pohađali istu akademiju i konačno im se pružila prilika da zajedno rade.



"Na setu sam najbrže kliknuo s Momčilom Otaševićem. Iako su naši likovi u seriji sukobljeni, mi smo se razveselili što napokon radimo zajedno s obzirom na to da smo studirali na istoj akademiji u Crnoj Gori prije nego što sam upisao zagrebačku akademiju. Našalili smo se da bismo mogli igrati i blizance. Tu je, naravno, i Slavko Sobin, koji mi je i predložio da se javim na audiciju. Svi se mi od kolega nekako razveselimo jedni drugima kad se sretnemo", zaključio je.



Rade u seriji "Drugo ime ljubavi" glumi policajca i to mu nije teško palo. Štoviše, to mu predstavlja i zadovoljstvo.



"Nije mi bilo teško uživjeti se u ulogu jer sam još kao klinac volio gledati policijsko detektivske serije pa sam si uvijek nekako priželjkivao da to glumim. Zabavno je", priznao je Rade.



Njegov je raspored popunjen brojim poslovnim obvezama, no ipak uspije pronaći vremena za sebe i omiljene aktivnosti kojima ispunjava slobodno vrijeme.



"Uz glumu vodim još i edukativne radionice za studente i odrasle osobe koje se bave javnim nastupom. Rekreativno vježbam u teretani, a najdraži mi je hobi kupanje u moru tijekom cijele zime. Kako trenutno živim u Zagrebu, to nadomjestim hladnim tušem, a zahvaljujući tome što igram u hit-komediji "Sve o muškarcima" Teatra Gavran koja puno gostuje u gradovima uz obalu, na gostovanjima koristim svaku priliku da uskočim u more", otkrio nam je.



Rade se dosad okušao u kazališnim ulogama i onima pred kamerama pa smo ga pitali što mu je draže od toga.



"Glumu volim u raznim oblicima, što u kazalištu, što pred kamerom i u radionicama koje vodim. Puno sam igrao u kazalištu pa mi postaje sve draže družiti se s kamerama", priznao nam je.



Poput svakog glumca, i Rade ima svoje neostvarene želje i snove za koje se nada da će ih jednog dana ostvariti, a neke je već na tom popisu i prekrižio.



"Jako sam sretan što sam imao prilike igrati neke stvarno cool uloge kao što su Kapetan Kuka ili mladi kauboj JD u predstavi 'Thelma & Louise'. Kako jako volim SF i detektivske serije, maštam o tome da jednog dana igram detektiva", otkrio je Rade.



Godina je pri kraju, a ona je po svemu za njega bila poprilično uspješna.



"2019. godinu ocijenio bih vrlo pozitivno. Drago mi je što je predstava 'Sve o muškarcima' sjajno primljena kod publike i što se nas trojica glumaca (Vedran Komerički, Tomo Krstanović i ja) sjajno slažemo. Veselim se što sam se pred kraj godine pridružio i kolegama na Novoj TV. 2018. godine nisam znao što nosi 2019., a donijela je puno toga lijepoga. Nadam se da će tako biti i s 2020. godinom", zaključio je.



Uz sve glumačke obveze, Rade priznaje da i za ljubavni život ima uvijek vremena.



"Treba imati balans između poslovnog i privatnog života te imati vremena za sebe kako bismo bili što bolji u onome što radimo. Ne gledam na ljubav kao obvezu, tako da za ljubavni život uvijek nađem vremena", otkrio nam je.