Glazbenik, poznatiji pod umjetničkim imenom R Kelly, optužen je po 10 točaka kaznenog djela seksualnog zlostavljanja.

Robert Sylvester Kelly već se desetljećima suočava s tvrdnjama o seksualnom zlostavljanju žena.

Glazbenik, poznatiji pod umjetničkim imenom R Kelly, optužen je po 10 točaka kaznenog djela seksualnog zlostavljanja u saveznoj državi Illinois, izvjestili su jučer američki mediji. Kako prenosi BBC, 52-godišnjak bi se pred sudom trebao pojaviti simbolično 8. ožujka, na Dan žena. Policiji se sam predao nakon podizanja optužnice.

Iako je 2018. godinu obilježio snažni pokret #metoo koji je pred lice pravde doveo brojne holivudske zlostavljače, R Kellyja kao da je on magično zaobišao, iako glazbenik već godinama oštro demantira brojne optužbe na svoj račun koje pljušte sa svih strana - od žrtava, njegovih poslovnih suradnika, pa čak i od strane njegove obitelji, brata i kćeri.

Optužbe datiraju od davne 2002. godine kada je optužen za seksualni odnos s 14-godišnjakinjom. Njegovi vješti odvjetnici otezali su slučaj na sudu godinama, a nakon što se na snimci nije mogao stopostotno dokazati identitet djevojčice, 2008. godine protiv glazbenika su odbačene sve optužbe.

Ne smijemo zaboraviti niti na glasine koje već godinama kruže o pravoj prirodi njegovog odnosa s tragično preminulom pjevačicom Aaliyahom kojoj je on postao mentor kad je ona imala svega 12 godina. Prema izjavama njegove bivše suradnice Asante McGee, cijela ekipa ostala je u šoku tijekom turneje na kojoj su ih slučajno uhvatili tijekom spolnog odnosa. "Tijekom jedne večeri na turneji vrata njegove sobe su se slučajno otvorila i tamo je u krevetu bio on i tada 15-godišnja Aaliyah. Od te večeri više ništa nije bilo isto u našim životima", izjavila je.

Istu je priču potvrdio i njegov bivši suradnik Demetrius Smith koji je više puta naglasio kako mu je iznimno žao što o svemu nije progovorio ranije. "Jednom mi je prilikom rekao kako misli da je Aaliyah trudna, a meni je pozlilo. Kajem se što ju nisam zaštitio od njega, ali nemam opravdanja za sebe. Bio sam čak i svjedok na njihovom vjenčanju kada je ona imala samo 15 godina. U jednom me trenutku pogledala kao da mi želi poručiti da ju spasim, no nikada nisam uspio razgovarati s njom..." Aaliyah je poginula u tragičnoj zrakoplovnoj nesreći 2001. godine.

Ni R Kellyjeva kći Buku Abi nije imala lijepe riječi za svog oca. Nju i dva sina glazbenik je dobio u braku sa suprugom Andreom Lee s kojom je se vjenčao 1996., a razveo 2009. godine, koja je također priznala kako ju je udarao, vezao i vrijeđao godinama. "Prošle su godine otkako smo braća i ja pričali ili se vidjeli s njim. Čudovište s kojim se suočavate je moj otac. Sasvim sam svjesna tko je i što je on. Odrasla sam u toj kući. Moj izbor da šutim o njemu i tome što radi je za moj mir. Moje emocionalno stanje. Moje iscijeljenje", napisala je Buku na Instagramu.

Tu su i brojne žene koje su ga tijekom svih ovih godina optuživale za seksualno zlostavljanje, a kojima se vrlo vjerojatno niti ne zna točan broj. No sve su one imale gotovo identičnu priču: glazbenik ih je držao kao seksualne robinje u svojoj kući, fizički, psihički i seksualno zlostavljao, tjerao na seks s drugim ženama i da ga zovu "tatice", a sa svima je započinjeo odnos dok su bile maloljetne. Drugim riječima, bio je to svojevrsni seks-kult u glazbenikovom domu, a obitelji žrtava tvrde kako im je on ispirao mozak, zbog čega bi one prekidale svaku komunikaciju s njima.

A onda je 2018. godine stigao dokumentarac "Surviving R.Kelly" koji je puno toga promijenio te ovu priču ponovno stavio u središte pozornosti. Prvu epizodu pogledalo je gotovo 2 milijuna Amerikanaca, a u njemu su se našla brojna mučna svjedočanstva suradnika, bivših žena i ljubavnica te pratećih pjevačica.

Njegova krivnja tek se sada mora dokazati na sudu, no mnogi se pitaju što je s ljudima koji su mu desetljećima pomagali da prikrije takve zločine te mu bookirali smještaje, privatne zrakoplove i na kraju krajeva dovodili maloljetnice koje bi ubrzo postale žrtve predatora - hoće li i oni biti privedeni na sud?

Od 8. ožujka brojne će stvari biti puno jasnije...