52-godišnji glazbenik, poznatiji pod umjetničkim imenom R. Kelly nedavno je optužen po 10 točaka kaznenog djela seksualnog zlostavljanja u saveznoj državi Illinois.

Unatoč mučnim svjedočanstvima brojnih žrtava, ali i njegovih bivših suradnika te izjavama njegovog brata i kćeri koji tvrde da je "monstrum", pjevač tvrdi kako nije kriv te kako se trenutno "bori za svoj život". To je otkrio voditeljici Gayle King u ekskluzivnom intervjuu za CBS prošlog utorka.

"Dosta je bilo igranja, nisam učinio te stvari. To nisam ja", odlučno je poručio glazbenik koji bi mogao dobiti kaznu zatvora i do 70 godina, ako ga proglase krivim po svim točkama optužnice, po 7 godina za svaku. Iako je glazbenik bio vrlo emotivan tijekom intervjua te je i plakao, u jednom trenutku je poprilično izgubio živce te se dignuo sa stolca i počeo mahati rukama, zbog čega ga je zaštitar morao pridržati da potpuno ne izgubi kontrolu.

"Ništa od ispričanog nije istina, ni nove ni sadašnje ni buduće glasine. Čista laž, odlučno je poručio glazbenik koji nema veliku potporu obožavatelja, ali ni javnosti.

Optužbe datiraju od davne 2002. godine kada je optužen za seksualni odnos s 14-godišnjakinjom. Njegovi vješti odvjetnici otezali su slučaj na sudu godinama, a nakon što se na snimci nije mogao stopostotno dokazati identitet djevojčice, 2008. godine protiv glazbenika su odbačene sve optužbe.

Ne smijemo zaboraviti niti na glasine koje već godinama kruže o pravoj prirodi njegovog odnosa s tragično preminulom pjevačicom Aaliyahom kojoj je on postao mentor kad je ona imala svega 12 godina. Prema izjavama njegove bivše suradnice Asante McGee, cijela ekipa ostala je u šoku tijekom turneje na kojoj su ih slučajno uhvatili tijekom spolnog odnosa. "Tijekom jedne večeri na turneji vrata njegove sobe su se slučajno otvorila i tamo je u krevetu bio on i tada 15-godišnja Aaliyah. Od te večeri više ništa nije bilo isto u našim životima", izjavila je.

Istu je priču potvrdio i njegov bivši suradnik Demetrius Smith koji je više puta naglasio kako mu je iznimno žao što o svemu nije progovorio ranije. "Jednom mi je prilikom rekao kako misli da je Aaliyah trudna, a meni je pozlilo. Kajem se što ju nisam zaštitio od njega, ali nemam opravdanja za sebe. Bio sam čak i svjedok na njihovom vjenčanju kada je ona imala samo 15 godina. U jednom me trenutku pogledala kao da mi želi poručiti da ju spasim, no nikada nisam uspio razgovarati s njom..." Aaliyah je poginula u tragičnoj zrakoplovnoj nesreći 2001. godine.

Tu su i brojne žene koje su ga tijekom svih ovih godina optuživale za seksualno zlostavljanje, a sve su imale gotovo identičnu priču: glazbenik ih je držao kao seksualne robinje u svojoj kući, fizički, psihički i seksualno zlostavljao, tjerao na seks s drugim ženama i da ga zovu "tatice", a sa svima je započinjeo odnos dok su bile maloljetne. Drugim riječima, bio je to svojevrsni seks-kult u glazbenikovom domu, a obitelji žrtava tvrde kako im je on ispirao mozak, zbog čega bi one prekidale svaku komunikaciju s njima.

Glazbenik je već jednom bio na sudu zbog ovakvih optužbi, no 2008. godine sve su odbačene, jer se na seks snimci nije mogao stopostotno dokazati identitet djevojčice koja je tada navodno imala svega 14 godina. "Dobio sam svoj slučaj, a kad pobijediš, pobijedio si. Ovo nije pošteno prema nikome. U američkom pravnom sustavu vladi nije dopušteno da sudi optuženiku nakon što je on već oslobođen", poručio je R. Kelly u spomenutom intervjuu.

"Niti jednu ženu nikada nisam morao prisiljavati na išta. Zašto bih? Bio bi glup da sam to radio. Volite me ili mrzite, no ostavite mene sad po strani i upotrijebite zdrav razum", poručio je R. Kelly kojeg je i bivša supruga u više navrata optužila za godine fizičkog i psihičkog zlostavljanja.