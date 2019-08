Slavni redatelj Quentin Tarantino izgleda sretniji no ikad u društvu svoje supruge Danielle Pick na premijeri svog novog filma "Once Upon A Time In Hollywood".

Talijanska premijera novg filma proslavljenog holivudskog redatelja Quentina Tarantina, "Once Upon A Time in Hollywood" okupila je noštvo novinara i zvijezda, a sam se redatelj pojavio sa svojom suprugom, mlađahnom pjevačicom i glumicom Daniellom Pick.

56-godišnji redatelj poznat po filmovima "Pakleni šund" i "Nemilosrdni gadovi" nikada nije izgledao sretnije. Zaljubljeno promatrajući svoju suprugu, 35-godišnju Izraelku koju je oženio prošle godine, Tarantino je djelovao kao smeteni školarac.

Glamurozna Daniella pojavila se u crvenoj lepršavoj haljini koja je savršeno naglasila njezinu vitku figuru i tanu put, a kosu je nosila opuštenu, u retro stilu. Redatelj je pak bio odjeven u jednostavno crno odijelo i crnu košulju, a sva mu je pažnja bila usmjerena samo k lijepoj Danielli koja ga je pred objektivima kamera neprestano ljubila i nježno dodirivala.

Iako se par upoznao davne 2009. godine, tek su 2016. jedno u drogome pronašli srodnu dušu. Zaručili su se nakon godine dana veze, a redatelju je nakon mnogih veza sa slavnim damama ovo prvi brak. Iako je nekada bio zakleti neženja koji je odbijao i samu pomisao na zasnivanje obitelji - Daniella ga je smekšala.

Tarantino je sada prvenstveno posvećen svojoj obitelji, a želio bi imati i djecu koju će odgajati u Izraelu. Prema njegovim riječima, uskoro će se umiroviti i jesti humus po cijele dane.

Prije lijepe Izraelke su ga povezivali sa Sofiom Coppolom, Julie Dreyfus i Umom Thurman, no niti jedna ljepotica ga očito nije očarala kao vatrena dama u crvenom u čije se tamne oči redatelj tako zagledao na premijeri svog filma.