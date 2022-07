S Goranom Bogdanom razgovarali smo na Pula Film Festivalu o njegovu najnovijem filmu "Stric".

Film "Stric", dugometražni prvijenac autorskog dvojca Andrije Mardešića i Davida Kapca, nakon Posebnog priznanja kojim je nagrađen na 56. izdanju Međunarodnog filmskog festivala u Karlovim Varima, premijerno je prikazan u utorak na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu, a njegova se premijera s nestrpljenjem iščekivala.

U filmu osim glumačke legende Mikija Manojlovića, Ivane Roščić i Roka Sikavice glavnu ulogu igra i jedan od naših najzaposlenijih glumaca Goran Bogdan.

Iako mu je raspored popunjen, Goran ipak u ovim ljetnim danima uspijeva pronaći vremena za svoje gušte i malo odmora s kojeg je stigao i na festival u Pulu.

"Meni to nije naporno, meni je to gušt i opuštanje, volim svim srcem ono što radim i nije mi problem kada radim. Problem mi je kada ne radim, onda me uhvati nervoza. Stvarno sam sretan i blagoslovljen s te strane", rekao je Goran za DNEVNIK.HR.

U jednom od intervjua za In Magazin glumac je otkrio kako mu je scenarij filma "Stric" jedan od najzanimljivijih koje je pročitao.

"Apsolutno, da. Tako nešto nemamo priliku često gledati, a kamoli glumiti. To je triler koji je na rubu horora i stvarno vas drži prikovane za stolac. Neobičan je i iznenadit će sve", otkrio je.

Goran u filmu glumi ulogu oca, a otkrio nam je i kako bira svoje uloge.

"Uzajamno se nađemo na pola puta. Već sada poučen iskustvom uvijek se tu mogu dogoditi iznenađenja, u pozitivnom i negativnom smislu. Film je kompleksan, teško je napraviti loš, a kamoli dobar film. Ali bitno je da ih volimo stvarati. Ja sam kao mali još obožavao filmove, bio sam mali štreber s naočalama koji je samo pričao o filmovima, i još uvijek sam takav", priznaje.

Pred kamerama mu ništa nije teško i ne postoji scena koju ne bi pristao odglumiti.

"Znam da ne postoji, zanima se sve što je drugačije, uzbudljivo, zanimljivo. Nemam cenzure s te strane", izjavio je.

U filmu glumi s jednim od svojih glumačkih uzora s ovih prostora Mikijem Manojlovićem.

"Već smo postali prijatelji i Miki je takva veličina, glumci takvog kalibra su i razlog zašto sam se počeo baviti ovime. I lijepo je kada doživite, kada vam se ostvari da možete nastupiti s vlastitim idolom", otkrio nam je Goran.

Goran je bio nominiran za europskog Oscara, a po tom pitanju je dosta skroman.

"Znači mi to puno, ja sam oduševljen zbog toga. Priznanja znače, bavljenje ovim poslom je konstantno propitkivanje, stalno neka sumnja, mislite da nešto nije dovoljno dobro. Zato to puno znači, znate da nešto dobro radite. Mi bez publike ne možemo, sve ovisi o njima i ne možemo živjeti bez njih pa onda kada još dobijete priznanje od institucije kao što je EFA, i sad sam sretan kao malo dijete zbog toga", priznaje Goran.

Goran nam je otkrio i što bi se dogodilo kada bi dobio priliku glumiti u Hollywoodu.

"Srušio bih se u nesvijest! Ali moji snovi nisu takvi, da pošto poto želim biti dio toga, ali Hollywood je dio najveće lige, kvalitete. Cilj mi je da radim dobre filmove, još više stričeva, očeva, treba skupit ostatak ekipe, haha!", zaključio je.

Goran nosi laskavu titulu jednog od najpoželjnijih domaćih glumaca i miljenika ženske publike.

"Ja ne znam kako to, nemam doticaja s time. Ne bavim se time, imam previše posla iza kamere. A i udebljao sam se sad od "Strica" pa mi obožavateljice slabo prilaze, haha! Ali planiram poraditi na tome. Od ponedjeljka!", najavio je Goran.

