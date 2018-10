Prije Harryja, Meghan Markle bila je u braku s producentom Trevorom Engelsonom.

Vojvotkinja od Sussexa jedna je od najpoznatijih osoba na svijetu.

Riječ je o supruzi britanskog princa Harryja, 37-godišnjoj Meghan Markle, koja trenutno očekuje njihovo prvo dijete.

No, prije nego je srela Harryja, Meghan je bila u braku s producentom Trevorom Engelsonom za kojeg se udala 2011. godine na Jamajci. Par je bio zajedno od 2004. godine, a upoznali su se u jednom baru.

"Meghan se Trevor svidio odmah te noći jer je ambiciozan i strastven", stoji u biografiji vojvotkinje koja je s Trevorom ubrzo počela živjeti u stanu iza zloglasnog kluba "A Go-Go" u Zapadnom Hollywoodu, gdje dotični živi i dan danas.

Dvije godine kasnije razvela se od supruga zbog "nepomirljiv razlika", dok mnogi ističu kako je problem bilo njezino preseljenje u Toronto gdje je snimala hit seriju "Suits" koja ju je i proslavila. No, glumica je nakon razvoda brzo pronašla sreću u australskom kuharu i vlasniku restorana Coryju Vitiellu s kojim je bila u vezi 2 godine. Mjesec dana kasnije Meghan je srela Harryja na spoju na slijepo, a sve ostalo je povijest.

Unatoč činjenici da je danas u sretnom braku u kojem čeka svoje prvo dijete, mediji si ne mogu pomoći da ne iskopaju još koju pikanteriju iz njezinog prošlog braka. Tako se upravo saznalo kako je vojvotkinja od bivšeg supruga za vrijeme trajanja braka zahtjevala da potpiše "trudnički ugovor" kojim se on obvezuje plaćanja privatnog trenera, nutricionista i dadilje kako bi se u slučaju trudnoće Meghan brzo vratila na staro sa životom, ali i fizički.

Činjenica jest kako su u Americi takvi ugovori vrlo popularni, no obično sadržavaju dogovore u vezi podjele kućanskih poslova, financija i slično, to je glumici očito bilo najvažnije da što prije vrati celebrity liniju. "U njezinoj obitelji žene lako dobivaju kilograme pa je Meghan u stalnom strahu od debljanja. Čim dobije koji kilogram, lice joj se promijeni pa se htjela osigurati da će brzo nakon rođenja djeteta biti ponovno spremna za kamere", otkrio je izvor blizak vojvotkinji za The Daily Mail.

"Meghan je oduvijek voljela da je se tretira kao princezu, a njezin prvi suprug nije imao izbora nego potpisati ugovor."

Iako britanska kraljevska obitelj nalaže razna stroga pravila ako želite biti dio nje, mnogi tvrde kako je Meghan prava "glumica" i lukavica te kako će sigurno istjerati vodu na svoj mlin za sve što poželi. Tko zna kakve je sve ugovor potpisao Harry...