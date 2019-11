Marija Borić u svibnju se udala za dugogodišnjeg partnera Branimira Jerneića te s njim čeka sina.

Glumica Marija Borić sa suprugom Branimirom Jerneićem trenutačno očekuje svoje prvo dijete, a sinčić stiže na proljeće.

Podsjetimo, domaća glumica u tajnosti se udala krajem svibnja na jednom bajkovitom imanju u blizini Zagreba, a tada je sudbonosno da rekla svom dugogodišnjem partneru Branimiru Jerneiću, HDZ-ovcu i savjetniku ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Olega Butkovića.

Vjenčanje je održano u nedjelju, a na njemu su bili i brojni poznati uzvanici poput atletičarke Sandre Perković, glumice Ana Maras Harmander i Lana Gojak, PR stručnjak Davor Grgin i brojni drugi.

"Bila je to savršena nedjelja", kratko je napisala glumica pored fotografije na kojoj mladenci veselo poziraju u plesnoj pozi s velikim osmijesima na licima kojom je i potvrdila šuškanja.

Nekoliko mjeseci nakon velikog dana glumica je potvrdila i kako sa suprugom čeka prvo dijete.

"Super se osjećam, uživam u svom drugom stanju i sretna sam jer nemam nikakvih tegoba. Možda su za to zaslužni i geni: moja mama Nada rekla mi je da su sve tri njezine trudnoće prošle bez problema, a i moja starija sestra Kata, koja je rodila dvije djevojčice, također nije imala nikakvih komplikacija. Nadam se da će tako biti i sa mnom. Zaobišle su me jutarnje mučnine, nemam nekih posebnih želja što se tiče hrane, a da mi trbuh ne raste i ne bole me grudi, ne bih niti osjećala da sam trudna", otkrila je tada za Gloriju.

Marija je u ponedjeljak imala i prvi službeni izlazak nakon potvrde sretnih vijesti, a u crnom od glave do pete blistala je u zagrebačkom HNK-u, gdje je održan VIP shopping H&M x Giambattista Valli kolekcije koje je zaludjela brojne poznate dame.

Glumica nije skidala veliki osmijeh s lica, a trbuščić nije niti mogla sakriti. To je taj trudnički sjaj.