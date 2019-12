Severina je dala prvi veliki intervju nakon nepravomoćne presude suda da će njezin sin od sada živjeti s ocem Milanom Popovićem.

Nakon nepravomoćne sudske presude i privremene mjere prema kojoj će sin Severine i Milana Popovića od sada živjeti s ocem, Severini su stigle brojne poruke podrške sa svih strana.

Takva odluka suda izazvala je burne reakcije javnosti, no u najvećem šoku svakako je bila splitska pjevačica koja je emotivnom objavom na Instagramu slomila srca čitatelja.

"Oprosti što ti nisam stigla ni objasniti što se jučer dogodilo, imali smo puno važnijih stvari... Gledali smo 'Toy story 4', pa smo pekli palačinke, pa smo se igrali zoološkog... Nije bilo vremena za tugu, ni za objašnjenje... Morala sam te odvesti... Išli smo sa osmijehom. Te čudne riječi koje postoje samo na papiru, ali ne i u stvarnosti, napisala je jedna teta koja ne zna tko smo mi i koja se igra s nama... Teta je na višem nivou igrice. Uvela je nova pravila u igricu zvanu 'hrvatsko pravosuđe'.

Mi samo nismo ovo ni slutili, nismo znali pravila. To su njena pravila, njihova, ne naša. Samo ti meni budi dobro i sve će biti dobro. Mama je dobro, Robine moj, tvoj Batman te čeka.I oprosti im, sine, jer stvarno ne znaju što čine", napisala je, među ostalim, pjevačica.

"Sve sam očekivala, ali samo ne ovo. Istina, bojala sam se, pogotovo nakon tog zadnjeg ročišta, i to iščekivanje odluke je bilo najgore. Ali, sada me više ničeg nije strah. U životu sam doživjela dosta stvari zbog kojih sam se najčešće sramila zbog drugih, rijetko zbog sebe. Ali, to je život i ovo je također jedno veliko iskušenje koje ću svakako izdržati jer mom djetetu trebam onakva kakva ja jesam, a to je dobra, zdrava i prisebna majka, bez obzira na to što piše u toj presudi. To su samo neka slova i kao što je ono Tito rekao: ‘Ne priznajem njihov sud, ali ću ga poštovati. Nema mi druge. Ničega se više ne bojim’", poručila je Severina u intervju za Jutarnji List.

"Ja sam prije svega ponosna na svoje dijete. Messi objavljuje sliku svoje djece na Instagramu, Luka Modrić, a meni je zabranjeno sudskom odlukom da objavljujem fotografiju sa sinom koji se smije na Instagramu jer nekog to boli, ali eto. Meni ne treba slava, mene svi znaju 30 godina i znaju me duže nego što traje garnitura pojedinih ljudi u ovim institucijama koji su dozvolili da se ovo dogodi. Ja jesam poznata, ali ja sam to postala zbog onoga što radim i volim to što radim, kao što to rade i Novak Đoković i Messi, koji također imaju djecu i s njima se pojavljuju i u javnosti. Ali, na mene se gleda drugačije. I sljedeći vikend imam koncert u Areni i Aleksandar je baš htio biti na tom koncertu i radovao se tome kad smo bili u Splitu. Bit će tamo puno druge dice, ali moj sin tamo neće moći biti", poručila je u nastavku kroz suze.

"Zamislite što bi tek bilo da ja nikada nisam poštovala odluke suda. Kad je Milanu Popoviću bilo određeno da svaki drugi vikend može viđati sina kad je on imao tri godine, on se pet mjeseci nije pojavljivao. Meni su tada u Centru za socijalnu skrb na Črnomercu sugerirali da pokrenem postupak da mu oduzmem skrbništvo. Međutim, ja sam smatrala da nemam pravo napraviti to svom ditetu i svaka sudska odluka je bila ispoštovana s moje strane. Kad je nakon pet mjeseci prvi put došao, Aleksandar nije htio ići, a ja sam ga sat i pol pripremala za taj susret. Kupila sam mu igračku i to je sve dobro prošlo. Prije toga ga pet mjeseci nije bilo. Sjedio bi u Esplanadi, a Aleksandar je imao pripremljen kovčežić i kad mu otac nije došao, ja sam mu govorila da se pokvario auto, avion. Prvih godinu dana ga uopće nije vidio. Nije čuo njegov prvi zvuk, nije vidio kad je prohodao, nije želio doći na krštenje. Kad sam ga vidjela kako daruje inkubatore nekoj drugoj djeci, meni je to bilo strašno. On je znao da me to boli. Ali, ja sam napravila jednu odličnu stvar jer sam pobjegla iz takvog odnosa. Kad je Aleksandar bio mali, nisam imala ovakvih problema kao sada jer ga otac i nije htio viđati. Tada je znao da me boli to što ne želi viđati svoje vlastito dite. I ja zahvaljujem svom suprugu što se pojavio jer tek kad se pojavio Igor, pojavio se i Aleksandrov otac."

"Mislim da imamo argumenta da ovakva odluka ne opstane i, kao što sam rekla, ne priznajem je, ali ću je poštovati radi dobrobiti svog djeteta. Potresena sam. Znam da mi zamjeraju to što sam bila angažirana i kad se radilo o malom Cesareu i u nekim drugim slučajevima, ali to je njihova stvar. I ne samo za to, zvali su me za neku situaciju za koju mislim da nije dobra za hrvatsko društvo, kada ljude koji su druge boje kože, vjeroispovijesti, seksualne orijentacije svrstavaju ne u drugi, nego u 32. red. Mislim da kad se nekom drugom događa zlo je nešto na što ne smijemo zatvarati oči. Da, primila sam puno poziva i poruka podrške, zahvaljujem svima na podršci, cijeloj regiji, ali ovo je prije svega za mene veliko iskušenje", zaključila je.